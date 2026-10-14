Celebran la Semana de la Lengua Italiana en Lomas con una obra de teatro a beneficio

Una oportunidad imperdible en Lomas en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo con la presentación de una obra con actores italianos que tendrá lugar el viernes 23 a las 19.30 en el Teatro Coliseo . Todo lo recaudado será donado al Ente Italiano de Asistencia (Enitas) para la ayuda social.

Las entradas ya están a la venta para los que quieran ser parte de esta experiencia de apreciar la obra "Rosaura a las diez" íntegramente en idioma italiano, pero con subtítulos para que todos puedan asistir y disfrutar de esta función que que organiza la Agencia Consular de Italia en Lomas de Zamora junto a la Sociedad Italiana Unión y Estrella.

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Todos los años se celebra con eventos distintos, la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que además es promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia e por la Accademia della Crusca, con el alto patrocinio del Presidente de la República italiana, según confirmaron desde la Agencia Consular de Italia en Lomas.

Hace más de 25 años que generan encuentros de la comunidad con la lengua y cultura italianas. Por eso, el tema de este año es "Lengua genial: idear, proyectar, crear con el italiano" y apunta a celebrar el rol del italiano como vehículo de creatividad, innovación y cultura de empresa.

Todos los vecinos de Lomas y alrededores están invitados a ser parte de este festejo que no sólo reúne a las personas italianas o con raíces de ese país, también a todo aquel que quiera conocer parte de la cultura y la idiosincrasia de una comunidad muy grande que es parte de Argentina.

Una obra de teatro creada hace 70 años

Rosaura a las Diez o Rosaura Alle Dieci en su adaptación al italiano, fue publicada en 1955 y es la primera novela del escritor argentino Marco Denevi, quien logra con esta historia convertir al lector en juez ya que se trata de un cuento lleno de omisiones y mentiras.

Los que lean el libro o vean la obra se van a encontrar con un universo psicológico florido y seductor ya que la trama gira alrededor de la historia de un crimen narrado por cinco protagonistas, piezas de un rompecabezas que consciente o inconscientemente mentirán o dirán la verdad.

Protagonizada por los actores italianos Stefano Angelucci Marino y Rossella Gesini, de la compañia Teatro del Sangro, la función tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos y cuenta con subtitulado en español, el cual estará presente durante toda la obra a través de una pantalla arriba del escenario.

Las entradas, que tienen un valor de $12 mil y ya pueden adquirirse por Plateauno Tickets haciendo click en el siguiente link: https://plateaunotickets.com/obra/10054/rosaura-alle-dieci o también se puede asistir personalmente al Teatro Coliseo ubicado en España 55 Lomas o comunicarse al teléfono 4244-1537.

Antes de la obra, las dos sedes de la Sociedad Dante Alighieri de Lomas de Zamora y de Lanús presentarán sus trabajos y se premiará también a los ganadores del Concurso literario organizado por la Agencia Consular. Además recalcaron quienes organizan la jornada que habrá también un espacio por el Día de la Pasta, que se celebra el 25 de octubre.

Una función totalmente a beneficio

La recaudación de la obra será enteramente donada al Ente Italiano de Asistencia (Enitas), que es una entidad benéfica dedicada a la ayuda social para ciudadanos italianos en situación de vulnerabilidad. Se trata de un ente asistencial de origen italiano que funciona en Lomas.

Se trata de una entidad asistencial dirigida a ciudadanos italianos nativos en situación de necesidad. Recibe fondos del Estado italiano para tal fin, por eso es fundamental juntar fondos para dicha acción en esta fecha tan especial.

Enitas abarca la misma jurisdicción consular que la Agencia Consular de Italia, comprendiendo los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Peron y San Vicente.

Las intervenciones pueden darse tanto en forma económica como de alimentos o de ayuda para la compra de medicamentos o afrontar tratamientos.