Se unieron para intercambiar plantas en Lomas y hoy aseguran que es una terapia

Con el objetivo de conseguir distintas plantas para cada jardín, Andrea Paola Silva de Lomas junto a Marisa Beatriz Gómez de Lanús se unieron para armar el grupo de "Intercambio de plantas" que se hace el último sábado de cada mes en la Plaza Steinberg, en Villa Galicia.

La idea surgió hace unos seis meses porque tanto Andrea como Marisa habían participado en grupos de este tipo que se reunían en otros lugares y quisieron armar una comunidad, pero en Lomas. De a poco fueron difundiendo y hoy cuentan con muchas personas que se juntan no sólo para el intercambio de plantas u otros productos también para encontrar allí un espacio de pertenencia y una salida a los problemas cotidianos.

"Somos amantes de las plantas y desde que arrancamos hay varios propósitos en el grupo y en esta comunidad que sigue creciendo porque muchos llegan para conseguir más plantas para su jardín y otros nos visitan, pasan un lindo momento", detalló la lomense que es parte de este proyecto y que contó que las plantas la salvaron de una etapa oscura de su vida.

Si bien en cada encuentro se priorizan los intercambios, hay algunas ventas, pero que son muy accesibles. "Personalmente he conseguido plantas que adultas salen carísimas, pero chicas o plantines es más económico", contó Andrea.

Cómo es la tarde de intercambio de plantas en Lomas

La pasión por las plantas es lo que movió a las creadoras de este proyecto que estarán el sábado 31 de octubre a las 14 en la Plaza Steinberg. Se podrán intercambiar plantas o conseguirlas mucho más baratas que en los viveros ya que varias integrantes del grupo reproducen sus plantas justamente para poder ser entregadas a cambio de otras que no tengan.

"El intercambio es así. Se pueden intercambiar por insumos para plantas como humus o tierra, macetas, o mercadería no perecedera. Es decir que se pueden llevar alimentos enlatados o en paquete para entregar a modo de canje", explicó la vecina de Lomas.

"Muchas chicas tienen sus huertas porque consumen sus propias cosechas y hacen plantines o semillas, las intercambian y todo se va haciendo un círculo de ayuda mutua entre toda la comunidad", detalló.

Un grupo que va más allá de los intercambios

Las creadoras de la comunidad en Lomas se conocieron en otros encuentros, pero desde que están al frente de este grupo detallaron que hay un factor clave que las atraviesa por completo y es la cantidad de personas que aseguran que en las plantas encuentran una terapia y hasta una salvación.

"Mucha gente como yo usa este mundo de las plantas como terapia", comenzó contando Andrea, quien pasó por una depresión y comenzar a dedicarse a las plantas la ayudó mucho a salir de ese momento complicado. "A muchas personas les ayuda a salir de algún tipo de problema, yo empecé así y hasta hoy me ayuda a estar tranquila el estar con las plantas y sobre todo verlas florecer", comentó.

Sobre lo que sucede en cada encuentro en la plaza destacaron que la gente se siente a gusto y muchos allí charlan, cuentan sus problemas, algunas temas referentes a la salud, pero "todos dicen lo mismo que las plantas los ayudan día a día como terapia".

Como un escape o simplemente para despejar la mente es que cuidan de las plantas. "Te mantiene ocupada porque es algo que hay que cuidar casi todos los días. Es en ese momento donde uno se olvida del mundo, de problemas, de angustias", marcó, y agregó: "Yo empecé con unas pocas y ahora mi casa es un jardín enorme hasta arriba del techo tengo plantas".

Para más información sobre este grupo entrar en: https://www.facebook.com/groups/1658244451873864/?