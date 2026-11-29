El domingo pasado, las calles del centro de Lomas volvieron a llenarse de gente. Más de 60 comercios participaron de una nueva edición de Paseo Lomitas, una jornada con música, gastronomía y exposiciones de artistas locales.

Al ver las imágenes que publicó nuestro querido diario La Unión, me puse a pensar en cuánto cambió esa parte de nuestra ciudad. Los más jóvenes seguramente crean que Las Lomitas existieron desde siempre. Pero quienes tenemos unos cuantos años encima sabemos que la historia es bastante reciente.

Con una historia de una década. Así preparan el festejo de Navidad en Lomas abierto a la comunidad

En mis épocas de adolescente, cuando salíamos a bailar con amigos (así conocí a Bochi, mi compañera de vida), la noche de Zona Sur tenía otros protagonistas: Mi Club , Le Paradis y, años más tarde, La Fábrica. Por entonces, en esa parte de Lomas predominaban los chalets, los jardines y las grandes casonas de estilo inglés.

Y, aunque parezca mentira, buena parte de la transformación comenzó con una pizzería: en 1997, el empresario Daniel Calzón compró una propiedad en la esquina de Colombres e Italia. Allí abrió, hacia fines de aquella década, La Quintana. El éxito del emprendimiento alentó la llegada de otros negocios, como Pertutti y La Veneciana.

¿Y de dónde salió el nombre Las Lomitas? Hace unos años, un vecino llamado Gustavo Roncallo contó en estas mismas páginas que había sido él quien lo había ideado. El proyecto surgió de la confección de un plano comercial que abarcaba apenas cuatro manzanas. Aunque muchos asociaron el nombre con Las Cañitas, Roncallo aseguró que su idea no tenía relación con aquel polo gastronómico porteño.

Lo que sucedió después es conocido por todos nosotros. Llegaron las grandes marcas, se multiplicaron los restaurantes y comenzaron a levantarse edificios de una altura impensada décadas atrás. Semejante crecimiento también generó debates entre los vecinos. Creo que el desafío de una ciudad que progresa es hacerlo sin renunciar a su patrimonio arquitectónico ni a la calidad de vida de sus habitantes.

Punto de encuentro en Lomas

Me gusta que hoy los chicos de Lomas tengan tantas alternativas para encontrarse con sus amigos sin necesidad de viajar a Capital. Quizás entre esos jóvenes que el domingo compartieron una pizza haya alguna pareja que, dentro de 40 años, recuerde aquella noche con el mismo cariño con el que yo recuerdo mis primeras salidas con Bochi.

Cambian los edificios, los negocios y hasta los nombres de los barrios. Por suerte, las ganas de encontrarnos siguen intactas. ¡Hasta la semana que viene, amigos!