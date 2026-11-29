Matías Alé sorprendió al contar cuál fue el motivo de una de las primeras discusiones con Martina , su esposa, con quien cumplió un año de matrimonio. Durante su visita a La noche de Mirtha , el actor relató una insólita anécdota que tuvo a ChatGPT como protagonista y despertó las risas en la mesa.

En su paso por el programa de eltrece, Matías Alé también habló de la dinámica cotidiana con Martina , de 25 años, con quien lleva dos años y medio de relación. Además, destacó el acompañamiento que recibe de ella en sus proyectos laborales.

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“Tratamos de ir juntos a lo que podemos”, explicó el actor, quien valoró las distintas habilidades de su pareja, profesora de Educación Física, actriz y productora.

Alé contó que Martina lo ayuda a desarrollar ideas, generar contenidos y producir su programa. También destacó su manejo de las redes sociales y de la tecnología, un terreno en el que reconoció que necesita de su colaboración.

Matías Alé contó por qué discutió con Martina por ChatGPT

La anécdota que más llamó la atención de la charla estuvo relacionada con la inteligencia artificial. “La única discusión que tenemos es por el ChatGPT”, lanzó el actor, al recordar una situación que tuvo lugar cuando quiso editar una fotografía.

Según relató, aprovechó que Martina se estaba bañando para tomar su teléfono celular y enviarle un mensaje de voz a la aplicación. Pero la respuesta que recibió de ChatGPT fue la que desencadenó el inesperado intercambio con su esposa.

La inteligencia artificial lo saludó con un llamativo “Hola, hermosa”, una respuesta que Matías Alé recordó entre risas durante la cena.

El actor también mencionó otra experiencia vinculada con la aplicación, ocurrida durante un viaje a Puerto Madryn, cuando aseguró que ChatGPT parecía conocer hasta el horario de llegada de su vuelo.

La confesión dio pie a bromas entre los invitados de la mesa, que también hicieron comentarios sobre la diferencia de edad entre Matías Alé y Martina y la manera en que ambos se vinculan con la tecnología.