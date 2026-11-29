De hace un tiempo a esta parte está todo mal entre Yanina Latorre y Maite Peñoñori por problemas de larga data. La periodista radicada en Miami hizo un contundente descargo en el que aseguró que la conductora de SQP tiene un ensañamiento con ella.

Todo comenzó cuando Maite Peñoñori lanzó un comentario en medio del escándalo que se desató tras la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre . En medio de las especulaciones sobre los posibles pases de figuras de América TV a El Nueve y chicaneó a Yanina Latorre al compararla con Susana Giménez.

Ante esto, llegó la respuesta de Yanina Latorre y ninguneó el trabajo de Maite Peñoñori al asegurar que tenía un "streaming matado" y la tildó de "resentida".

A través de un nuevo video publicado en su canal de YouTube, la periodista expresó. "La verdad que no entendí la mala leche y la saña de ella poniendo 'ese streaming matado'. Hola, es mi canal de YouTube, no jodo a nadie, me va muy bien y estoy muy orgullosa. Es muy profesional como lo hago", manifestó.

"No me vengas a tratar de resentida justo a mí, que no te jodí, que no contesté. Me llamaron los portales, los canales", siguió contra Yanina Latorre. También recordó los conflictos que se desataron en LAM: "Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Porque muchos no se acordaban, incluso colegas que me dijeron: 'Por fin alguien se le anima'".

“Yanina es muy volátil, pero empezó porque ella se obsesionó con que yo era kirchnerista. Entonces, en la radio tiraba todo el tiempo: 'Ay, me parece que Maite trabaja con Longobardi, pero es kirchnerista'. Yo decía que no me importaba, pero la gente se ensañaba", recordó la periodista.

"Un día yo estaba en LAM y me ponen un resumen del día y ponen un tape de Yanina dándome. Cuando volvemos al aire, Ángel me preguntó si le quería decir algo. Entonces, le dije que me parecía de mala compañera", detalló.

Finalmente, Maite Peñoñori recordó cuál fue la respuesta que le dio a Yanina Latorre en aquel entonces y aseguró que la conductora no reaccionó ante su planteo. "A mí no me interesa hacer política, pero eso no significa que yo sea kirchnerista. Ella se quedó muda, no me dijo nada ese día", sentenció en su video.