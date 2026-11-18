Nancy Pazos estuvo como invitada en el programa de Moria Casán, en El Trece, y recordó su polémico paso por el panel de LAM . La periodista se refirió en particular sobre un episodio con su ropa interior y Yanina Latorre salió al cruce.

"Hubo situaciones muy complejas en LAM. Lo más espantoso que me pasó fue una vez que llegué indispuesta, pido si alguien me podía ayudar porque no había traído nada, me prestan algo para usar, no lo termino usando, lo dejo en el camarín y le sacaron foto y mandaron a un medio diciendo: miren la sucia de fulana que deja esto tirado acá", contó Nancy Pazos.

Luego, Yanina Latorre contó cómo era su vínculo con Nancy Pazos y se refirió al polémico episodio de la bombacha de la periodista. "Siempre está como denostando al compañero como que ella está a otro nivel. Ella se cree que es un ser de luz y es distinta", comenzó picante la conductora de SQP, en América TV.

Luego, Yanina Latorre contó su versión acerca de ese particular momento con su compañera de LAM y quién fue quien sacó la polémica foto de la bombacha usada.

“Ella llegó con bombacha negra y como el vestido era blanco, se tenía que poner una bombacha color natural para que no se le transparente. Se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita, no sé, creería que las vestuaristas eran lacayos que se la iban a recoger”, lanzó Yanina Latorre dando su versión.

Además, puso en contexto sobre ese momento: “Yo estaba de vacaciones y en el chat de LAM, donde ella ya no estaba porque la habían echado porque vendía nuestro chat y lo había publicado en Twitter porque varias veces pasaron cosas en el chat y ella lo publicaba".

Yanina Latorre comentó que Nequi Galotti sacó esa polémica foto, pero que no sabe quién la filtró a los medios. "Eran de a dos los camarines y yo lo compartía con Analía y ella con Nequi. A la bombacha sucia Nequi le saca una foto y la manda al chat de WhatsApp y nos reíamos de la bombacha usada de Nancy. No sé cómo a la semana apareció en Pronto, pero no sé quién la filtró, la foto la sacó Nequita", aseguró sobre el tema.