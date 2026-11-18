Los estrenos de cine de esta semana traen la nueva entrega de “Los Juegos de Hambre”, la historia detrás de “Rocky” y un documental sobre el papa Francisco. Se suma “Carne”, un prometedor thriller argentino, y películas de otros orígenes.
Los estrenos de cine renuevan la cartelera de las salas con películas de diversos géneros, incluyendo un par de interesantes producciones argentinas.
Los estrenos de cine de esta semana traen la nueva entrega de “Los Juegos de Hambre”, la historia detrás de “Rocky” y un documental sobre el papa Francisco. Se suma “Carne”, un prometedor thriller argentino, y películas de otros orígenes.
Director: Francis Lawrence.
Elenco: Joseph Zada. Elle Fanning, Mackenna Grace, Ben Wang, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Maya Hawke, Glenn Close.
Síntesis: el universo de Panem vuelve a expandirse. Esta nueva entrega muestra los Juegos del Hambre más brutales jamás vistos. Cuando el Capitolio impone su regla más cruel la arena se convierte en un espectáculo de destrucción sin precedentes. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)
Director: Peter Farrelly.
Elenco: Anthony Ippolito, Matt Dillon, Anna Sophia Robb.
Síntesis: la inspiradora historia detrás de "Rocky", un actor fracasado escribe la historia definitiva de un perdedor y debe luchar por su oportunidad de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa. (Drama, Estados Unidos).
Director: Facundo Bartucci.
Síntesis: narra la vida del Papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. (Documental, Argentina)
Síntesis: en un país cuya identidad gira en torno a la carne, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. (Thriller, Argentina)
Director: Tomás Marichal Urbán.
Elenco: Augusto Gordillo Lisboa, Maite Lanata, Paula Silva, Minerva Casero, Luciano Cáceres, Rafael Beltrán.
Síntesis: en un país cuya identidad gira en torno a la carne, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. Mientras el gobierno permanece paralizado, Matías, un empresario ambicioso marcado por un perturbador pasado familiar, propone una polémica ley con la que pretende salvar la industria cárnica y devolverle al país su gloria perdida. (Thriller, Argentina)
Director: Jeremiah Kipp.
Elenco: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams, Mark Steger, Shelly Gibson, Emily Bennett, Keena Ferguso
Síntesis: Rebecca Owens comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, ayudando en las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión del reservado Raymond Delver. (Terror, Estados Unidos)