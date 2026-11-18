Los estrenos de cine de esta semana traen la nueva entrega de “Los Juegos de Hambre”, la historia detrás de “Rocky” y un documental sobre el papa Francisco. Se suma “Carne”, un prometedor thriller argentino, y películas de otros orígenes.

Memoria política. "Acá, en Temperley, vivió un vecino que hizo cine para liberar, no para entretener"

Este sábado. La Ruta Cultural Cooperativa llega a Lomas: habrá música, feria y cine en la ex fábrica Canale

Síntesis: el universo de Panem vuelve a expandirse. Esta nueva entrega muestra los Juegos del Hambre más brutales jamás vistos. Cuando el Capitolio impone su regla más cruel la arena se convierte en un espectáculo de destrucción sin precedentes. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

Yo soy Rocky

Director: Peter Farrelly.

Elenco: Anthony Ippolito, Matt Dillon, Anna Sophia Robb.

Síntesis: la inspiradora historia detrás de "Rocky", un actor fracasado escribe la historia definitiva de un perdedor y debe luchar por su oportunidad de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa. (Drama, Estados Unidos).

Recen por mí: la historia de Francisco

Director: Facundo Bartucci.

Síntesis: narra la vida del Papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. (Documental, Argentina)

Síntesis: en un país cuya identidad gira en torno a la carne, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. (Thriller, Argentina)

Carne

Director: Tomás Marichal Urbán.

Elenco: Augusto Gordillo Lisboa, Maite Lanata, Paula Silva, Minerva Casero, Luciano Cáceres, Rafael Beltrán.

Síntesis: en un país cuya identidad gira en torno a la carne, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. Mientras el gobierno permanece paralizado, Matías, un empresario ambicioso marcado por un perturbador pasado familiar, propone una polémica ley con la que pretende salvar la industria cárnica y devolverle al país su gloria perdida. (Thriller, Argentina)

La asistente de la morgue

La asistente de la morgue

Director: Jeremiah Kipp.

Elenco: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams, Mark Steger, Shelly Gibson, Emily Bennett, Keena Ferguso

Síntesis: Rebecca Owens comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, ayudando en las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión del reservado Raymond Delver. (Terror, Estados Unidos)