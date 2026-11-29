La recta final del Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana pone en marcha sus semifinales con un choque de alto voltaje en el sur del Gran Buenos Aires. Talleres de Escalada y Camioneros se verán las este domingo 29 a partir de las 17 en el estadio Hugo Moyano.

El encargado de impartir justicia será el árbitro Nicolás Mastroieni, secundado por Lucas Vázquez y Arnaldo Melgarejo, mientras que Ulises López oficiará como cuarto árbitro. El encuentro contará con transmisión en vivo a través de la plataforma LPF Play.

Sigue soñando. Talleres de Escalada venció a Real Pilar en los penales y clasificó a semifinales del Reducido

Ambos conjuntos llegan a esta instancia tras superar exigentes pruebas en los cuartos de final, aunque con desarrollos muy diferentes. El Tallarín llega fortalecido desde lo emocional tras una serie dramática ante Real Pilar. Luego de caer en el primer cruce, los dirigidos por Juan Carlos Kopriva ganaron 1-0 en la revancha para igualar el marcador global en dos tantos y lograron la clasificación en una vibrante tanda de penales por 4-3, con el arquero Mauro Casoli como gran figura. Además, por haber culminado cuarto en la fase regular, Talleres de Escalada cuenta con la ventaja de definir la serie en su casa.

Por su parte, el elenco de Esteban Echeverría, que finalizó quinto en la tabla general, atraviesa un gran momento anímico luego de despachar a Villa Dálmine con un contundente global de 5-0. Tras dar el golpe en Campana con un triunfo por 1-0 en la ida, el Verde ratificó su poderío ofensivo como local para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Antecedentes recientes con ventaja de Talleres de Escalada

El historial inmediato de la temporada 2026 muestra una leve superioridad para el albirrojo, aunque con un último cruce muy parejo. En la fecha 18 del campeonato, Talleres de Escalada dio una muestra de contundencia en este mismo escenario al golear 4-1 a Camioneros con tantos de Leonel Barrios, Nicolás Malvacio, Santino Maldonado y Pablo Cortizo. Sin embargo, en la recta final del torneo por la jornada 39, protagonizaron un duelo cerrado bajo la lluvia en el estadio Pablo Comelli que terminó igualado 1-1.

La serie se disputa a partidos de ida y vuelta sin ventaja deportiva por gol de visitante ni por ubicación en la tabla en caso de empate en puntos y diferencia de gol. De persistir la igualdad en el resultado global tras los 180 minutos, el pasaje a la gran final se resolverá mediante tiros desde el punto penal. La revancha tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre a las 15 en el estadio Pablo Comelli. En simultáneo con el duelo de este domingo, Arsenal de Sarandí visitará a Deportivo Armenio en Maschwitz por la otra llave del cuadro.

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Probables formaciones

Camioneros: Horacio Ramírez; Mirko Coronel, Gabriel Pusula, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela, Matías De Jesús; Nicolás Moyano y Federico Aguirre. DT: Axel Clazón.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Milton Cantero, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez. DT: Juan Carlos Kopriva.

Hora: 17.00

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Estadio: Hugo Moyano

Transmisión: LPF Play