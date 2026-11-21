Talleres de Escalada sufrió hasta los penales, eliminó a Real Pilar y es semifinalista del Reducido

En una tarde cargada de tensión y dramatismo, Talleres de Escalada logró dar vuelta una serie muy exigente y selló su pasaje a las semifinales del Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana tras vencer por 4-3 en la definición por penales a Real Pilar.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Kopriva llegaba al partido de vuelta obligado a revertir el 2-1 sufrido la semana pasada en el estadio Carlos Barraza. Con el aliento de su gente en el estadio Pablo Comelli, el local asumió el protagonismo desde el inicio, aunque se topó durante gran parte de la jornada con una sólida resistencia defensiva del Monarca y las intervenciones clave del arquero Martín Perafán.

Tras un primer tiempo en el que el Tallarín empujó sin poder romper el cero —incluyendo un tiro libre de Nicolás Malvacio que exigió a fondo a Perafán—, el desahogo recién llegó promediando el complemento. Luego de los cambios ofensivos dispuestos por el banco local, el recién ingresado Mateo Muñoz envió un centro preciso al área y Nicolás Malvacio conectó de cabeza para estampar el 1-0 definitivo en los 90 minutos reglamentarios.

Con el marcador global empatado 2-2 y sin ventajas deportivas en juego, el boleto a la siguiente instancia se resolvió desde el punto penal. Allí, la efectividad y los nervios templados inclinaron la balanza para el dueño de casa: Talleres de Escalada se impuso 4-3, aprovechando los remates fallados por Marcos Riquelme y Joaquín César en el conjunto pilarense.

De esta manera, Talleres de Escalada mantiene intacto su sueño de regresar a la Primera Nacional y enfrentará a Deportivo Armenio en semifinales. El otro choque será entre Arsenal de Sarandí y Camioneros.