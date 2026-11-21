Talleres de Escalada sufrió hasta los penales, eliminó a Real Pilar y es semifinalista del Reducido
En una tarde cargada de tensión y dramatismo, Talleres de Escalada logró dar vuelta una serie muy exigente y selló su pasaje a las semifinales del Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana tras vencer por 4-3 en la definición por penales a Real Pilar.
El conjunto dirigido por Juan Carlos Kopriva llegaba al partido de vuelta obligado a revertir el 2-1 sufrido la semana pasada en el estadio Carlos Barraza. Con el aliento de su gente en el estadio Pablo Comelli, el local asumió el protagonismo desde el inicio, aunque se topó durante gran parte de la jornada con una sólida resistencia defensiva del Monarca y las intervenciones clave del arquero Martín Perafán.
Tras un primer tiempo en el que el Tallarín empujó sin poder romper el cero —incluyendo un tiro libre de Nicolás Malvacio que exigió a fondo a Perafán—, el desahogo recién llegó promediando el complemento. Luego de los cambios ofensivos dispuestos por el banco local, el recién ingresado Mateo Muñoz envió un centro preciso al área y Nicolás Malvacio conectó de cabeza para estampar el 1-0 definitivo en los 90 minutos reglamentarios.
Con el marcador global empatado 2-2 y sin ventajas deportivas en juego, el boleto a la siguiente instancia se resolvió desde el punto penal. Allí, la efectividad y los nervios templados inclinaron la balanza para el dueño de casa: Talleres de Escalada se impuso 4-3, aprovechando los remates fallados por Marcos Riquelme y Joaquín César en el conjunto pilarense.
De esta manera, Talleres de Escalada mantiene intacto su sueño de regresar a la Primera Nacional y enfrentará a Deportivo Armenio en semifinales. El otro choque será entre Arsenal de Sarandí y Camioneros.
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Talleres de Escalada a semifinales del Reducido de la Primera B
El Tallarín se impuso 4 a 3 en los penales y ahora enfrentará a Deportivo Armenio en semifinales.
¡ATAJÓ MAURO CASOLI!
Joaquín César remató, el arquero de Talleres de Escalada detuvo el remate, pegó en el travesaño y logra la clasificación para Talleres de Escalada. La serie finalizó 4 a 3 para el albirrojo que enfrentará a Deportivo Armenio en semifinales.
"Talleres de Remedios de Escalada"Porque venció por penales a Real Pilar y clasificó a la semifinal del reducido en búsqueda de un ascenso a la Primera Nacional. https://t.co/g83XnlCiCT— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 21, 2026
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA: CONVIRTIÓ MUÑOZ!
La serie está 4 a 3 a favor de Talleres de Escalada.
¡GOL DE REAL PILAR: CONVIRTIÓ GONZÁLEZ!
La serie está 3 a 3.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA: CONVIRTIÓ VERSACI!
La serie está 3 a 2 a favor de Talleres de Escalada.
¡GOL DE REAL PILAR: CONVIRTIÓ PANSARDI!
La serie está 2 a 2.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA: CONVIRTIÓ MALVACIO!
La serie está 2 a 1 a favor de Talleres de Escalada.
¡GOL DE REAL PILAR: CONVIRTIÓ ROJAS!
La serie está 1 a 1.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA: CONVIRTIÓ FERNANDO ENRIQUE!
La serie está 1 a 0 a favor del local.
¡Atajó Mauro Casoli!
La serie está 0 a 0, el arquero de Talleres de Escalada detuvo el remate de Riquelme.
Van al sorteo para la definición por penales
Comienza pateando Real Pilar.
Final del partido
Talleres de Escalada le ganó a Real Pilar 1 a 0. La serie finalizó 2 a 2 y todo se define en los penales.
Increíble lo que se perdió Talleres de Escalada
En la última del partido, Nicolás Malvacio no pudo convertir el gol del pasaje a semifinales.
Se anima Real Pilar
Talleres de Escalada se relajó después del gol y se agrandó Real Pilar. La visita buscó por la izquierda con Enzo Franco, pero su remate fue a las manos de Mauro Casoli.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!
El recién ingresado Mateo Muñoz envió el centro y de cabeza Nicolás Malvacio puso el 1 a 0. Con este resultado, el marcador global se pone 2 a 2 y hay penales.
"Nicolás Malvacio"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante Real Pilar. https://t.co/LQE0Gh8CqA— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 21, 2026
Una y otra vez choca contra la misma muralla
Matías Bazzi probó de zurda y Martín Perafán vuelve a quedarse con las ilusiones de Talleres de Escalada.
Talleres de Escalada se está quedando eliminado
El albirrojo necesita dos goles para pasar a semifinales, pero por ahora se clasifica Real Pilar. Además, Arsenal de Sarandí, Camioneros y Deportivo Armenio se están quedando con sus lugares dentro de los cuatro mejores del Reducido de la Primera B.
Otra vez Talleres de Escalada choca con la muralla
El albirrojo es intenso, pero nuevamente un cabezazo de Federico Martínez y apareció Martín Perafán para evitar la caída de su arco.
Talleres de Escalada choca contra la defensa de Real Pilar.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Real Pilar.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada no puede con Real Pilar y empatan sin goles al término del primer tiempo. Con este resultado, el albirrojo se está quedando afuera del Reducido. Necesita dos goles para avanzar a semifinales.
Talleres de Escalada necesita dos goles para clasificar a semifinales del Reducido de la Primera B.
Otra vez se salva Real Pilar
Tiro libre a favor para Talleres de Escalada. Dispara Nicolás Malvacio y Martín Perafán envía el remate al córner.
Se salvó Talleres de Escalada
Real Pilar atacó a fondo y Matías Samaniego en defensa evitó la caída de su arco.
Increíble lo que se perdió Talleres de Escalada
Una gran maniobra de Axel Arce por la derecha derivó en un pase a Federico Martínez, quien chocó con la figura de Martín Perafán nuevamente.
Talleres de Escalada busca la victoria.
Talleres de Escalada cerca del primero
Matías Samaniego probó de afuera del área y Martín Perafán envió el remate por arriba del travesaño.
Talleres de Escalada acorrala a Real Pilar
El local aprieta a la visita y busca el gol que le de la igualdad en el marcador global.
Primera jugada de peligro de Talleres de Escalada
Centro al corazón del área y apareció Axel Arce con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Real Pilar el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera B.
Real Pilar busca quedarse con la clasificación en Escalada.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Real Pilar
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Milton Cantero, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez. DT: Juan Carlos Kopriva.
Así va el Rojo hoy! https://t.co/hqzBIQp5a5— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) November 21, 2026
Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Valentín Gelos, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Pansardi, Dylan Vergara, Mathias Crocco; Brian Martín y Eloy Rodríguez. DT: Ariel Otermín.
Los 11 del Monarca para enfrentarse a Talleres RDE desde las15.¡Vamos nosotros! https://t.co/0JSE9kWZ6o— Real Pilar F.C. (@RealPilar_FC) November 21, 2026
Árbitro: Gastón Iglesias.
Estadio: Pablo Comelli.
Transmisión: LPF Play.