Ver un perro solo en la calle y preguntarse cómo ayudarlo es una situación que muchos vecinos conocen. Aunque no resulta fácil saber qué hacer frente a un animal que necesita asistencia. Para dar respuesta un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) desarrolló Una Pata +.

Es una plataforma digital que busca conectar a la comunidad de Esteban Echeverría con refugios y rescatistas de la zona. El proyecto nació en el marco de la cátedra Diseño Multimedial de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, a cargo de los docentes Sebastián Violante y Marcelo Ostres . El equipo está integrado por Lucía Telmo , Melany Samaniego , Martín Sosa y Silvana Argañaraz , quienes eligieron trabajar sobre una problemática que forma parte de la realidad cotidiana del distrito.

Archivo histórico. La historia del atentado en la Galería Oliver que conmocionó a Lomas en 1975

“La mayoría de los integrantes del grupo vive en Esteban Echeverría, por lo que es algo con lo que nos encontramos habitualmente: ver un perro solo en la calle y preguntarnos ‘¿puedo hacer algo para ayudarlo?’ o ‘¿a quién puedo recurrir?’, explicaron los estudiantes en diálogo con La Unión.

A partir de esa inquietud, comenzaron a pensar en una herramienta que permitiera acortar la distancia entre quienes detectan una situación de abandono o necesidad y las organizaciones que pueden intervenir. Para los creadores, una de las principales dificultades es la falta de información sobre cómo actuar. Muchas veces, la posibilidad de ayudar se asocia únicamente con llevar al animal a una casa, una alternativa que no está al alcance de todos.

“Buscamos informar que hay distintas maneras de ayudar”, señalaron. En ese sentido, Una Pata + propone una red colaborativa que no solo permita dar aviso sobre perros en situación de calle, sino también ofrecer diferentes alternativas de participación para los vecinos: “Una Pata + busca demostrar que ayudar no siempre significa poder resolverlo todo”.

El equipo está integrado por Lucía Telmo, Melany Samaniego, Martín Sosa y Silvana Argañaráz.

Alertas, donaciones y voluntariados: las opciones de Una Pata +

La plataforma tendrá tres funciones centrales. La primera es “Dar una Alerta”, una opción que permitirá informar sobre un perro que necesita asistencia y enviar los datos al refugio o rescatista seleccionado. Para realizar el reporte, el vecino deberá completar un formulario sencillo y una foto del animal, su ubicación exacta y una breve descripción de la situación.

Una vez cargada la información, el sistema la organizará para que pueda llegar a las organizaciones correspondientes. A partir de ese momento, los refugios o rescatistas podrán evaluar el caso, responder al llamado o derivarlo a otra persona u organización que esté en condiciones de intervenir.

La segunda alternativa es “Donar Amor”, un espacio pensado para quienes desean involucrarse de manera activa. Allí se podrá ofrecer ayuda voluntaria, postularse para realizar traslados o brindar un hogar de tránsito para los animales que lo necesiten.

Por último, la opción “Ayudar” permitirá realizar donaciones económicas a los refugios o grupos de protección animal que formen parte de la plataforma. También se contemplan las donaciones de alimento y otros insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano de estas organizaciones.

El proyecto Una Pata + impulsado por estudiantes de la UNLZ,

El vínculo con refugios y rescatistas, una parte clave de la iniciativa

Uno de los aspectos que motivó el desarrollo de Una Pata + fue conocer de cerca las dificultades que atraviesan los rescatistas y refugios de la zona. Según explicaron los estudiantes, la falta de recursos económicos y materiales, sumada a la cantidad de animales que necesitan atención, representa uno de los principales obstáculos para quienes trabajan en la protección animal. Por eso, antes de avanzar con el desarrollo, el equipo comenzó a establecer contacto con refugios y rescatistas para conocer sus necesidades y pensar una herramienta que realmente pudiera resultarles útil.

“Los vecinos cumplen un rol muy importante porque son quienes muchas veces detectan primero estas situaciones y dan aviso o intentan ayudar. Los refugios y rescatistas son quienes intervienen directamente, aunque muchas veces trabajan con recursos limitados. Una Pata + busca justamente facilitar ese vínculo y hacer que la ayuda pueda organizarse de una manera más rápida y efectiva”, enfatizaron.

La elección de Esteban Echeverría como primer ámbito de alcance también responde a una decisión organizativa. “En principio, para distribuir mejor los recursos y sostener el contacto directo con todas las partes involucradas”, explicaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNA PATA + | App Web de ayuda animal (@unapatamas)

De una idea en la UNLZ a una herramienta comunitaria

El desarrollo de Una Pata + también significó un desafío para sus integrantes. Si bien pudieron aplicar conocimientos de comunicación, diseño y organización de contenidos adquiridos durante la carrera de Publicidad, la construcción de una plataforma web implicó incorporar nuevos aprendizajes.

En cuanto a la distribución de tareas, Melany Samaniego estuvo a cargo de la coordinación y el desarrollo técnico; Lucía Telmo asumió la comunicación, el contacto con las distintas partes y la presencia en redes sociales; mientras que Martín Sosa y Silvana Argañaráz trabajaron en la narrativa del proyecto y colaboraron en las diferentes etapas.

El equipo reconoce que la problemática de los perros en situación de calle es visible en distintos puntos del municipio, aunque no cuenta con cifras exactas para dimensionarla. En ese escenario, consideran fundamental el papel de los vecinos, que muchas veces son quienes primero detectan a un animal que necesita asistencia, y el de las organizaciones que intervienen pese a trabajar con recursos limitados.

Esteban Echeverría, el primer paso para ampliar la red solidaria

Actualmente, Una Pata + se encuentra en etapa de desarrollo y tiene previsto ofrecer su servicio de manera gratuita. La propuesta busca que cualquier vecino pueda encontrar una forma de colaborar, independientemente de sus posibilidades económicas o de contar con espacio para recibir un animal.

“Queremos reducir la distancia entre las ganas de ayudar y la posibilidad de hacerlo”, expresado desde el equipo al presentar la iniciativa. Con esa premisa, los estudiantes esperan que, cuando una persona encuentre un perro que necesita ayuda, pueda ingresar a la plataforma, encontrar una alternativa y saber que no está sola frente a esa situación. Porque, como sintetizaron sus creadores: “Con Una Pata + podés ayudar a un perro que lo necesita y conectarlo con quienes pueden darle una solución”.