Con la intención de acercar la universidad a las necesidades concretas de la comunidad, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) llevan adelante un proyecto de extensión destinado a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La iniciativa, llamada "Proyecto XT: Mejora de la Empleabilidad para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica", pertenece a la cátedra de Administración de Recursos Humanos de la carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y ya cuenta con tres años de trayectoria.

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El proyecto surgió a partir de una problemática que atraviesa especialmente a los sectores con menos oportunidades: las dificultades para acceder al mercado laboral y conseguir un empleo.

Surgió por las dificultades para acceder al mercado laboral y conseguir un empleo.

"Surge a partir de la problemática del desempleo y su empleo, muy graves, que se agudizan en los sectores más desfavorecidos y con menos oportunidades", explicó Moira Devoy , directora del proyecto de extensión. Y es donde el equipo universitario estableció un vínculo con la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Temperley , ubicada en Espora y General Paz .

"Trabajar en empleabilidad desde este espacio nos enseña que escuchar, acompañar y construir herramientas reales importa tanto como la teoría. En el intercambio con otras personas, historias y trayectorias se genera un aprendizaje mutuo en comunidad: quienes participan suman recursos y confianza para su búsqueda laboral, y nosotras y nosotros aprendemos a mirar el trabajo, las oportunidades y las barreras con mayor empatía, rigor y compromiso social. Porque la empleabilidad también se construye en red", enfatizó.

El proyecto ya cuenta con tres años de trayectoria.

Herramientas para acercarse al mundo laboral

A partir del trabajo conjunto, docentes y estudiantes se acercan al espacio para conocer las necesidades de quienes participan y brindan herramientas que puedan ayudarlos en sus procesos de búsqueda laboral.

"Les ofrecemos un espacio para analizar el propio perfil laboral, las fortalezas, los conocimientos y las actitudes, y les brindamos herramientas para poder vincularse mejor con el mercado laboral", detalló Devoy.

Entre las actividades se trabaja sobre la elaboración de currículums, la búsqueda de empleo y el reconocimiento de las propias capacidades, con el objetivo de que cada participante pueda identificar sus fortalezas y contar con mayores recursos al momento de buscar una oportunidad laboral.

La propuesta apunta a que los conocimientos de la universidad puedan transformarse en herramientas concretas para quienes atraviesan mayores dificultades para insertarse en el mundo del trabajo.

Elaboración de CV, búsqueda de empleo y reconocimiento de las propias capacidades.

Aprender también fuera del aula

"Consideramos que esta experiencia nos dejó aprendizajes tanto profesionales como personales. Nos permitió ver que lo que aprendemos en la universidad también se puede llevar a la práctica para ayudar a otras personas", contó Camila, una de las estudiantes.

La experiencia representa una oportunidad para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y, al mismo tiempo, conocer de cerca otras realidades.

Desde su formación en Recursos Humanos, explicó que pudieron aplicar conocimientos vinculados con la elaboración de currículums y la búsqueda laboral, pero también conocer las dificultades que atraviesan algunas personas a la hora de conseguir trabajo.

"Aprendimos la importancia de la empatía, la escucha y el compromiso", destacó y agregó que "como futuros profesionales, no solo se trata de trabajar dentro de una organización, sino también de poder acompañar y generar oportunidades para otras personas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @consultorauniversitaria.unlz La donaciones se reciben en el aula 109 los días sábados de 8 a 11:15.

Un experiencia que busca segur creciendo

El vínculo de la UNLZ con la iglesia también permitió detectar otras necesidades de la comunidad y promover acciones solidarias. A partir de la visita al centro, decidieron impulsar una junta de donaciones para colaborar con las personas que concurren al espacio.

Los elementos que más requieren son: vestimenta para hombre, ropa de cama, sábanas, toallas y calzados, aunque reciben todo tipo de donaciones, pueden acercarse al aula 109 los sábados de 8 a 11:15, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, ubicada sobre Camino de Cintura y Juan XXIII