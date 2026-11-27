La detención del último sospechoso y la confirmación de la prisión preventiva para los dos acusados llevaron algo de alivio a la familia de Jorge Britos Alcaraz , el contratista asesinado en Ingeniero Budge en agosto pasado.

Después de meses de reclamos para que todos los involucrados fueran puestos a disposición de la Justicia, sus familiares ahora esperan que la causa avance hacia el juicio.

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“Gracias a Dios, ahora se va a hacer justicia”, expresó a La Unión Maricel, hija de la víctima, al referirse a la situación de los dos imputados. Y agregó: “Solo tenemos que esperar ahora al juicio de los dos”.

La captura en Villa Centenario , el pasado 19 de noviembre, permitió que ambos acusados quedaran detenidos. Recientemente, se confirmó que ambos seguirán tras las rejas hasta el juicio por pedido de la UFI 7 de Lomas de Zamora.

El último sospechoso en ser capturado es un joven de 23 años, señalado como el presunto conductor de la motocicleta utilizada durante el ataque. Fue localizado durante un control policial cuando circulaba en una moto sin patente y con las numeraciones del cuadro y del motor suprimidas.

El otro acusado había sido detenido poco después del crimen y está señalado como quien habría efectuado el disparo mortal.

El asesinato de Jorge Britos Alcaraz

El contratista fue asesinado el 15 de agosto pasado en la zona de Cosquín y Ejército de los Andes, en Ingeniero Budge. Se encontraba junto a su camioneta cuando dos hombres que se movilizaban en una moto lo interceptaron. Uno de ellos descendió y le disparó en el pecho.

Britos Alcaraz alcanzó a responder al ataque con un arma de fuego e hirió a uno de los agresores. Sin embargo, los sospechosos escaparon y la víctima murió a raíz del disparo recibido.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue una pieza importante para reconstruir el recorrido de los involucrados. Ahora, con los dos acusados bajo prisión preventiva, la familia espera que el proceso judicial llegue a juicio.