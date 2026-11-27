Alex Cardozo, figura de Lanús en la Selección Argentina Sub 17. Alex Cardozo, pieza fundamental en la Selección Argentina Sub 17.

Mientras la Selección Argentina Sub-17 avanza a paso firme en la Copa Mundial de Qatar 2026, en el Sur del Gran Buenos Aires hay un motivo especial para inflar el pecho. Alex Cardozo, defensor surgido de las divisiones inferiores de Lanús, se convirtió en una de las piezas fijas del esquema nacional en la máxima cita juvenil.

Con la camiseta número 16 en la espalda, el lateral zurdo, quien se destaca por su porte físico de 1,81 metros y su vocación ofensiva, fue titular en los tres compromisos correspondientes al Grupo C. A lo largo de la primera fase, Cardozo demostró por qué es una de las grandes apuestas de Lanús: aportó firmeza en la marca y una constante proyección por la banda izquierda.

Su participación fue activa de principio a fin. En el debut mundialista ante Australia, pese a la caída por 2-0, generó una de las situaciones más claras del equipo con un preciso envío al área para Tobías Goytía. Luego, sostuvo su lugar en la vital victoria 2-1 frente a Mozambique y volvió a ser de la partida en el vibrante empate 3-3 ante Dinamarca, duelo en el que incluso se animó a probar desde media distancia para exigir al arquero europeo y sellar la clasificación argentina a los dieciseisavos de final como escolta de su zona.

Un crecimiento sostenido desde Lanús a la Selección Argentina El presente mundialista de Cardozo no es producto de la casualidad, sino el resultado de un proceso de maduración acelerado. Titular habitual en la Sexta División de Lanús, la dirigencia del club blindó su futuro en marzo de este año al hacerle firmar su primer contrato profesional, vinculándolo con la institución hasta diciembre de 2028.

En paralelo, su camino con la camiseta albiceleste venía sumando rodaje de alto nivel bajo la conducción de Diego Placente. Antes de aterrizar en suelo qatarí, el defensor ya había sido protagonista en el Torneo Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay —donde Argentina alcanzó la final— y se había consagrado campeón en la Vertex Cup, certamen preparatorio en el que fue titular en los cruces decisivos frente a México y China. Alex Cardozo, pieza fundamental en la Selección Argentina Sub 17. El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 En cuanto al desempeño colectivo, Argentina culminó la Fase de Grupos con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota, ubicándose por detrás de Australia (5) y por delante de Mozambique (4) y Dinamarca (2). Clasificada a los 16avos de Final, la Albiceleste aguarda por la confirmación de su próximo rival. Ahora, con la fase de eliminación directa en el horizonte, Alex Cardozo continúa sumando experiencia internacional de élite, llevando la bandera del semillero de Lanús a lo más alto del fútbol juvenil mundial.

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