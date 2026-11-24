Dos agentes aduaneros de Lomas de Zamora y Lanús fueron condenados por haber cobrado coimas para facilitar el contrabando de mercadería desde Paraguay, a través de un paso fronterizo en la provincia de Misiones. El veredicto alcanzó a cuatro acusados en total.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas, quienes habían sido sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas en agosto del año pasado.
Orlando Ariel Alfonso, oriundo de Lomas de Zamora, fue sentenciado a cinco años de cárcel por haber sido miembro de una asociación ilícita y coautor de cohecho (coimas), en concurso ideal, y por contrabando de importación agravado. Además, se le fijó la inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Centro de Frontera Posadas-Encarnación en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en Misiones.
Por su parte, René Lorenzo Juárez, domiciliado en Lanús, recibió la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por idénticas acusaciones, aunque no lo acusaron por coautoría de contrabando.
Junto a ellos también fueron condenados Bernardino Castor Esquivel (Formosa), a seis años de prisión y Francisco Antonio Llorente (Corrientes), a cinco años de cárcel.
Las maniobras de contrabando
El puente en el que realizaban las maniobras de contrabando.
Durante el juicio, que comenzó el 6 de mayo del 2025, se investigó una denuncia formulada por el administrador de Aduanas, quien sospechaba que varios agentes estaban facilitando el contrabando de mercaderías a través del Puente San Roque González de Santa Cruz, en Misiones.
Alfonso, oriundo de Lomas, fue captado por las cámaras acercándose a un Fiat Palio Adventure con vidrios polarizados y hablando con el conductor, quien era cómplice suyo. Lo dejó pasar sin revisar su vehículo. Metros más adelante, personal de Gendarmería paró el auto y descubrió que transportaba una gran cantidad de luces LED hasta el techo.
Luego, mediante escuchas telefónicas, quedó probado que entre abril de 2016 y octubre de 2017 funcionó un grupo que coordinó maniobras ilícitas para permitir el ingreso de mercadería extranjera sin aval aduanero, recibiendo coimas a cambio de omisiones de control.