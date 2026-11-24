El joven fue imputado por la falsa denuncia.

Un joven de 28 años fue detenido en Lomas de Zamora luego de que la Policía estableciera que hizo una falsa denuncia del robo de un auto para cobrar el dinero del seguro.

Según el parte policial al que tuvo acceso La Unión , el acusado habría simulado la sustracción de un Fiat Fiorino de su propiedad. Cuando el denunciante se presentó en la Comisaría 1ª de Lomas el 21 de noviembre pasado para certificar una denuncia realizada de manera online.

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Una vez en la dependencia policial, el denunciante aseguró que el lunes anterior había dejado estacionada su Fiat Fiorino en la esquina de Boquerón y Colombres, y que posteriormente había descubierto que se la habían robado.

Sin embargo, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó tareas investigativas y relevó cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona. A partir de ese trabajo, los efectivos establecieron que el hecho denunciado no había ocurrido .

Imputado por intento de estafa

De acuerdo con la información policial, los investigadores sospechan que el hombre habría radicado la denuncia con la intención de cobrar la indemnización del seguro.

La situación fue puesta en conocimiento de la UFI13 de Lomas de Zamora, que ordenó realizar las actuaciones correspondientes en una causa caratulada como “falsa denuncia”.

El hombre fue imputado por el intento de estafa y estuvo demorado varias horas, hasta que la fiscalía interviniente ordenó su liberación. Sin embargo, sigue bajo investigación.