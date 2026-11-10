Un adiestrador de Lomas denunció que fue víctima de una falsa acusación y difundió su descargo

El Club del Can es un establecimiento dedicado al cuidado de perros.

Maximiliano Molignani , el responsable de Club del Can , un establecimiento dedicado al cuidado y la guardería de perros en Lomas de Zamora , publicó un video para defenderse de las acusaciones sobre maltrato animal que recibió por las supuestas malas condiciones en las que permanecían las mascotas.

El adiestrador sostuvo que fue víctima de una falsa denuncia y apuntó contra la difusión pública del caso, al señalar que el escrache había partido de la página del rescatista cordobés " Maxi Canziani" .

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"A través de esta denuncia que me hizo este tipo, eso me dio la posibilidad de pedir por medio de carta documento que no borre pruebas, videos, chats", expresó a La Unión sobre el reclamo para que ese material sea incorporado al proceso judicial.

La controversia había comenzado después de la difusión de un video que puso bajo cuestionamiento el cuidado de los perros en el establecimiento.

Según explicó Molignani, la Justicia intervino y se realizó una inspección oficial en el lugar, tras la cual la Fiscalía resolvió desestimar la denuncia al considerar que no existía un hecho ilícito que justificara impulsar la acción penal.

El video de descargo del adiestrador de perros

En el video, el responsable de Club del Can sostiene que los informes elaborados por el Hospital de Animales y el Centro de Zoonosis de Lomas de Zamora dieron cuenta de que el establecimiento estaba limpio y ordenado, y que los animales se encontraban en condiciones adecuadas de higiene y resguardo.

También aseguró que se revisaron aspectos de seguridad e higiene y que no se detectaron irregularidades que exigieran medidas inmediatas.

Molignani describió las instalaciones de Club del Can y explicó que cuentan con espacios cubiertos y al aire libre, un parque subdividido para organizar a los perros en distintos grupos y sectores preparados para el descanso.

Además, mencionó el uso de bases elevadas con aislación, cuchas, mantas y colchonetas, junto con equipos de aire acondicionado y un sistema de respaldo eléctrico para afrontar posibles cortes de energía.

"No es solamente lo que muestra el Club del Can, es lo que comprobaron las autoridades", sostuvo en el video, donde buscó contraponer las imágenes que circularon públicamente con el resultado de las inspecciones oficiales.