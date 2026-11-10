Detuvieron a jóvenes de Lomas de Zamora y Lanús por robar durante la visita del Papa León XIV

Los detenidos eran de Lomas de Zamora y Lanús.

Cuatro jóvenes de Lomas de Zamora y Lanús fueron detenidos en Plaza de Mayo , luego de que los sorprendieran cometiendo robos en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El procedimiento se llevó adelante en el cruce de la avenida Rivadavia y Reconquista , en el marco de una gran concentración de personas que querían ver al Sumo Pontífice durante sus actividades en Buenos Aires. La idea era atacar en medio de la multitud.

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Desde el Centro de Monitoreo Urbano detectaron a cuatro delincuentes que actuaban de manera coordinada. Mientras uno de ellos arrebataba pertenencias, otros tres empujaban a las personas alrededor para concretar el robo.

Efectivos policiales que participaban en el operativo de seguridad fueron alertados de la situación y se organizaron para intervenir. No tardaron en identificar a cuatro sospechosos que merodeaban por la zona.

Los robos ocurrieron durante la concentración de miles de personas en Plaza de Mayo.

Los policías rodearon a los sujetos y los detuvieron. Tenían 21, 22, 27 y 32 años, según informaron fuentes policiales. Todos poseían domicilios registrados en Lomas de Zamora y Lanús.

A través del sistema informático, los uniformados comprobaron que los dos más jóvenes tenían antecedentes por hechos similares. Registraban causas por “robo”, “robo agravado” y “hurto”, respectivamente.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.