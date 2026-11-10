martes 10 de noviembre de 2026
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10 de noviembre de 2026
Policiales.

Detuvieron a jóvenes de Lomas de Zamora y Lanús por robar durante la visita del Papa León XIV

Aprovecharon la concentración de personas en la Ciudad para arrebatar pertenencias entre la multitud. Dos de ellos tenían antecedentes.

Los detenidos eran de Lomas de Zamora y Lanús.

Los detenidos eran de Lomas de Zamora y Lanús.

Cuatro jóvenes de Lomas de Zamora y Lanús fueron detenidos en Plaza de Mayo, luego de que los sorprendieran cometiendo robos en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El procedimiento se llevó adelante en el cruce de la avenida Rivadavia y Reconquista, en el marco de una gran concentración de personas que querían ver al Sumo Pontífice durante sus actividades en Buenos Aires. La idea era atacar en medio de la multitud.

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Desde el Centro de Monitoreo Urbano detectaron a cuatro delincuentes que actuaban de manera coordinada. Mientras uno de ellos arrebataba pertenencias, otros tres empujaban a las personas alrededor para concretar el robo.

Los robos ocurrieron durante la concentración de miles de personas en Plaza de Mayo.

Los robos ocurrieron durante la concentración de miles de personas en Plaza de Mayo.

Detenidos de Lomas y Lanús

Efectivos policiales que participaban en el operativo de seguridad fueron alertados de la situación y se organizaron para intervenir. No tardaron en identificar a cuatro sospechosos que merodeaban por la zona.

Los policías rodearon a los sujetos y los detuvieron. Tenían 21, 22, 27 y 32 años, según informaron fuentes policiales. Todos poseían domicilios registrados en Lomas de Zamora y Lanús.

A través del sistema informático, los uniformados comprobaron que los dos más jóvenes tenían antecedentes por hechos similares. Registraban causas por “robo”, “robo agravado” y “hurto”, respectivamente.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

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