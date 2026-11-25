La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio de la causa por el crimen de Emiliano Ezequiel Ríos , ocurrido en abril pasado en Villa Albertina , y de esta manera, quedó rechazado el recurso presentado por la defensa de la mujer de 51 años acuadada por el homicidio de su pareja, de 36.

Fuentes judiciales precisaron a La Unión que con esta resolución, la imputada Verónica Giménez deberá ser juzgada. Sin embargo, todavía falta realizarse el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal que estará a cargo de los debates.

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La decisión de los camaristas representa un nuevo avance en una causa que ya tenía confirmada la elevación a juicio por parte del Juzgado de Garantías. No obstante, la defensa había apelado esa resolución con el objetivo de evitar que el expediente llegara a un tribunal oral.

Mientras tanto, la imputada permanece bajo arresto domiciliario a disposición de la Justicia. La causa estuvo a cargo de la UFI 1 de Lomas de Zamora en la primera etapa de la investigación.

El crimen en Villa Albertina

El hecho ocurrió el 30 de abril pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100, en Villa Albertina. Según la reconstrucción preliminar de la investigación, la pareja protagonizó una discusión que terminó con Ríos herido de arma blanca en el tórax.

El hombre fue trasladado de urgencia a la UPA de Villa Fiorito, donde murió poco después de ingresar. Giménez quedó imputada por el homicidio y, tras permanecer prófuga durante algunas horas, regresó a su domicilio y se puso a disposición de la Justicia.