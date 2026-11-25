El expresidente de Banfield , Eduardo Spinosa , con tres períodos al frente del club, reapareció en los medios y apuntó contra la figura de Juan Sebastián Verón , al mismo tiempo que defendió el modelo y la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino presidida por Claudio Tapia.

En Carnaval Stream, Eduardo Spinosa se distanció del titular de Estudiantes de La Plata , crítico número uno de la AFA , de quién dijo que “despreciaba” a la mayoría de los dirigentes de la casa madre del fútbol argentino.

“No tengo mucha simpatía por él personal, porque me parece un antidirigente”, afirmó. Y al explicar las causas que lo llevaron a tener ese pensamiento, agregó sin tapujos que “desde el primer día que vino (al Comité Ejecutivo de la AFA ) nos despreciaba a los dirigentes, estaba al costado. No vino a las reuniones, nos sentimos despreciados por él.

No sólo la Brujita Verón confronta abiertamente con la AFA , River con Stefano Di Carlo a la cabeza también mantiene una relación tirante, y hasta Lanús , con la figura de Nicolás Russo también mostró cierta disconformidad.

Su visión sobre el manejo de la AFA

Además, Eduardo Spinosa imaginó un futuro sin Claudio Tapia al frente de la AFA y redobló la apuesta: “Yo creo que es una lucha tonta. Por qué. Supongamos que mañana se va Chiqui (Claudio Tapia) a la Conmebol, a donde quiera. ¿Vos te crees que el resto de nosotros lo vamos a dejar a River o Estudiantes que decidan lo que quieran o que pongan el presidente que quieran? ¿No te gustan los 30? Van a hacer 32, 34, porque está mal explicado el torneo”.

Elex dirigente de Banfield sostuvo que las instituciones se mantienen gracias a los socios, la venta de futbolistas y no así de los derechos de televisación, por lo que reclamó “visibilidad” a la hora de tomar decisiones. “El futbol argentino vive de la venta de jugadores, de las entradas, de los socios, no vive de los derechos de televisión. River mismo ha dicho que es el 2, 3%”.

Eduardo Spinosa fue presidente de Banfield.

En ese sentido, argumentó que “cuantos más clubes tengan visibilidad… ¿sino que van a vender jugadores nada más que River y Boca? En un país donde la salud, la educación, la economía, el empleo hace muchísimos años que no andan bien pretendés que el fútbol sea Suiza. No le podés exigir al fútbol lo que no le exigís al resto. Es ridículo pensar que el fútbol es una isla porque tenemos buenos jugadores. ¿Y quién es el único que le da alegrías al pueblo? El fútbol”.

Banfield es uno de los clubes alineados a la AFA, de la cual Eduardo Spinosa fue tesorero. “Para mí, es la organización más solidaria de Argentina, por lejos”.