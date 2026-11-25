El juicio por el femicidio de Candela Azoya ya tiene fecha confirmada. Los tres hombres acusados por el crimen de la adolescente encontrada descuartizada serán juzgados a partir del 8 de abril de 2027 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora .

La novedad en la causa fue confirmada a La Unión por fuentes judiciales, y representa un nuevo avance después de casi dos años de investigación.

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Los imputados son los hermanos Juan Ariel Resquín y Fabio Resquín , y Alan Vega , quienes permanecen detenidos por el caso, y a disposición de la Justicia.

El fiscal José Luis Juárez , titular de la UFI 12 de Lomas, había solicitado la elevación a juicio en diciembre de 2025. Posteriormente, la causa fue radicada en el TOC 8, que finalmente estableció el inicio del debate para abril de 2027.

El cuerpo descuartizado de la joven fue encontrado en la estación Kilómetro 34.

El crimen de Candela Azoya

Candela tenía 17 años y fue vista por última vez el 27 de noviembre de 2024, cuando salió de su casa para buscar unas zapatillas que había acordado comprar. Dos días después, sus restos fueron encontrados descuartizados y quemados en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, a la altura de la estación Kilómetro 34 del ramal Temperley-Haedo, en Villa Albertina.

La investigación permitió identificar a los tres acusados. Una de las pruebas centrales fue el registro de una cámara de seguridad que habría captado el traslado del cuerpo de la adolescente en un carro.

Con los tres imputados detenidos y la causa elevada a juicio, el debate oral permitirá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar las responsabilidades penales por el femicidio.