Tuvo lugar la entrega de los International Emmy Awards en Nueva York y la segunda temporada de División Palermo que se consagró con el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia. De esta forma, la exitosa serie de Netflix , creada y protagonizada por Santiago Korovsky , se llevó otro galardón.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos confirmó la noticia del galardón a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó la foto del elenco junto a la estatuilla dorada.

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División Palermo, nombrada internacionalmente como Community Squad – Season 2, compitió en la categoría contra Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).

“2 temporadas - 2 Emmy’s. No lo puedo creer”, escribió Santiago Korovsky en una de sus historias de Instagram para celebrar el primo, mientras ya está en marcha la nueva temporada.

El premio anterior para División Palermo

La primera temporada de la serie ya había ganado en esa misma categoría en la edición 2024 y, por este motivo, se convirtió en la primera producción argentina en ganar consecutivamente el Emmy Internacional a Mejor Comedia.

El reparto de la primera temporada reunió Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Alan Sabbagh, entre otros.

Para la segunda temporada, estrenada el 17 de julio de 2025 en Netflix con seis episodios, el elenco original se mantuvo y se sumaron Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.