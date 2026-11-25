Denisse González volvió a compartir parte de su intimidad en las redes sociales mientras se sigue recuperando de sus problemas de salud. La influencer y ex Gran Hermano fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), un trastorno autoinmune que provoca caídas en las plaquetas en sangre.

El cuadro se detectó a fines de julio de 2026 a raíz de controles de rutina y, desde entonces, Denisse González atravesó cinco internaciones, con picos críticos cercanos a las 1.000 plaquetas, muy por debajo del rango habitual de 150.000 a 450.000.

Debido a este cuadro, afrontó distintos tratamientos médicos, estudios clínicos y hasta una punción de médula, mientras los especialistas buscan estabilizar el tratamiento a largo plazo sin que se haya definido una causa desencadenante clara.

Denisse González publicó un video en su cuenta de Instagram que reúne postales de lo que hoy forma parte de una semana habitual para ella, junto a un audio viral del famoso psicoanalista Gabriel Rolón de fondo.

En el audio se escucha: "En la vida ocurre lo que nadie espera a veces, lo que no debería ocurrir, lo que no estaba en los planes... pero tenemos que tener en mente que a lo mejor eso no sale, que la vida nos sorprende con otra cosa y nosotros tenemos, porque aquí estamos, la obligación de salir y dar batalla a un escenario que no teníamos previsto. Kierkegaard tenía una frase que a mí me gusta mucho, que es que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar".

Denisse Gonzalez y Bautista Mascia.

Siempre acompañada por su familia y su novio Bautista Mascia, dejó un mensaje directo que resumió su postura frente a lo que le toca atravesar: "La vida no es un problema que hay que resolver, sino un camino que hay que aprender a transitar. Y aunque a veces toque dar batalla, nunca hay que perder la esperanza de que vienen días mejores”.