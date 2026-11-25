Una alternativa para fortalecer a los deportistas que recién comienzan es lo que brindará a partir de diciembre la coach de Lomas Mónica Cruz de forma online. Se trata de una membresía virtual para que puedan trabajar las emociones en medio de los requerimientos que exige cualquier competencia deportiva.

La membresía que dictará la coach de alto rendimiento deportivo será una vez por semana sobre todo para aquellos deportistas que necesiten apoyo a nivel emocional, según explicó la lomense que además de coach ontológica, es psicóloga Social y terapeuta holística: "La iniciativa apunta a que tengan acceso a través de la plataforma Zoom desde el lugar en que estén para compartir un espacio con diferentes disciplinas deportivas".

Para que todos puedan participar, la experta en la temática aseguró que está dirigido a los deportistas que recién empiezan y no cuentan con los recursos necesarios para pagarle a un coach.

En primer lugar, Cruz aclaró que el costo para ser parte de la membresía es muy accesible para que puedan participar muchos deportistas que realmente necesitan obtener herramientas.

"Quiero que haya un buen intercambio, pero aquel que no pueda acceder va estar incluido también porque la idea es que nadie se queda afuera de esta oportunidad", destacó.

Sobre como serán los encuentros virtuales especificó que estarán abiertos a todas las disciplinas, mayores de 14 años (con autorización de un adulto) y dependiendo de la convocatoria, separará a los participantes por disciplina y edades. "La idea es que puedan tener un espacio seguro donde puedan expresarse sin miedos ni discriminación", recalcó la profesional que en febrero viajó a España porque fue nominada a un premio internacional en la categoría de coach deportiva del año.

Quiero que haya un buen intercambio, pero aquel que no pueda acceder va estar incluido también porque la idea es que nadie se queda afuera de esta oportunidad. Quiero que haya un buen intercambio, pero aquel que no pueda acceder va estar incluido también porque la idea es que nadie se queda afuera de esta oportunidad.

Sobre el aporte de la lomense comentó que su función es acompañar a manejar emociones, superar miedos, bloqueos y lograr mantener el foco. "Los que se anoten van a obtener herramientas super fáciles para poder trabajar su mente. Así como entrenan el cuerpo físico es importante entrenar la mente para ser un deportista de élite", explicó la coach que ha preparado a deportistas de todos lados desde que comenzó con esta tarea.

Cuáles son las herramientas que se brindarán y cómo anotarse

Los deportistas en competición deben aprender a gestionar sus emociones, tensiones y sobre todo la presión que tienen por ganar o por llegar a las metas que se propongan. Por eso, dentro de la membresía virtual que propone Cruz se van a realizar ejercicios de respiración, de visualización y anclajes para no quedarse atado al error.

"Se trata de que vayan adquiriendo técnicas simples, que cualquiera puede realizar, pero muy efectivas", señaló Cruz que pidió que los interesados se vayan anotando para que se puedan ir armando los grupos de la membresía que tendría encuentros una vez por semana y la idea es que sea sostenible en el año.

Para anotarse o buscar más información hay que enviar un mensaje privado a la cuenta de Instagram: @monicruzfc o a través del número de WhatsApp: 1155738987