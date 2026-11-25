En el Parque Finky de Turdera se realizará el Encuentro Naturalista del Sur (ENaSur) con actividades gratuitas para que vecinos de todas las edades puedan explorar el entorno natural, aprender sobre el ambiente y conectar con la naturaleza .

Impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora junto a organizaciones como COA Zorzal Colorado y Aves Argentinas , la jornada ambiental se realizará este sábado, de 12 a 19, en el predio de San Basilio y Vicente López . Con diferentes propuestas abiertas a la comunidad, el objetivo es celebrar la sanción de la Ordenanza de creación del Espacio Protegido "Humedal del Arroyo Galíndez" .

A las 12 habrá una charla y salida de reconocimiento de especies nativas del Arboretum del Parque Finky a cargo de Enraizando Nativas y la Red de Jardines Silvestres de Lomas. Mientras que a las 14 darán una charla acompañada por una salida de observación de insectos junto al COM Zafiro del Talar y a la Asociación Naturalista y Entomológica .

En Finky se registraron más de 150 especies de aves , incluyendo la detección de una especie nueva para nuestro país. Los interesados en el tema podrán sumarse a la charla y avistaje de aves del humedal que comenzará a las 16 junto al COA Zorzal Colorado.

Por su parte, a las 17.30 se realizará una plantación comunitaria y a las 18 se presentará un espectáculo folklórico. El ENaSur tendrá además un espacio de dibujo a cargo de la ilustradora naturalista Gisela Fourment, un avistaje para infancias junto a Safari Escolar, la muestra fotográfica de Aves del Parque Finky y un Paseo de Emprendedores.

Un proyecto para proteger al humedal del Parque Finky

A mediados de este año, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora sancionó la ordenanza que declara como "Humedal Protegido Arroyo Galíndez" al sistema hídrico conformado por el humedal y reservorio del Parque Finky.

"El proyecto surgió ante la necesidad de encontrar una herramienta legal que garantice el cuidado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y ambientales de Finky. En la totalidad del parque, pero sobre todo en el sector del humedal, se han registrado a lo largo de los años más de 150 especies de aves y eso lo convierte en uno de los lugares más importantes en materia de conversación del Conurbano Sur", destacaron desde el COA Zorzal Colorado, que impulsó la iniciativa.

La sanción pone en valor la histórica lucha de las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos de Temperley y Turdera, quienes años atrás transformaron un basural a cielo abierto en uno de los espacios públicos con mayor biodiversidad y valor comunitario de la ciudad. "La ordenanza tiene un eje hídrico que hace foco en la función del reservorio y sus beneficios, y un eje de biodiversidad vinculado a los procesos ecosistémicos que se dan como producto de la interacción entre el humedal y los seres vivos que lo habitan. El objetivo del proyecto es preservar la biodiversidad, delimitar usos e intervenciones y garantizar políticas de conservación y restauración a largo plazo", indicaron desde la Secretaría de Ambiente del Municipio.