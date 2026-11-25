Lomas de Zamora se prepara para un espectacular torneo de videojuegos organizado por el Municipio con múltiples desafíos donde la habilidad y la estrategia van a marcar la diferencia. Entre consolas , pantallas gigantes y duelos de FIFA y Free Fire, los vecinos podrán competir gratis, desplegar su destreza y medirse con otros jugadores en una jornada a pura adrenalina.

El evento gratuito de E-Sports se realizará este sábado, desde las 14, en el Espacio Cultural La Morocha de Budge que está sobre la calle Necol 2273 . Con premios para los ganadores, a lo largo de la tarde habrá competencias divididas por sectores. En la Zona de Campeones los amantes del fútbol podrán formar duplas y salir a la cancha para disputar un torneo de FIFA con eliminación directa.

Autodidacta. Un joven de Ezeiza creó un videojuego de terror que se puede descargar gratis

Innovador. Estudiantes de la UNLZ crearon un videojuego para concientizar sobre la extinción de animales

Mientras que la Zona de Combate pondrá frente a frente a los participantes en duelos individuales de S uper Smash Bros Ultimate . También habrá una Zona de Supervivencia con partidas de Among Us y Free Fire , y una Zona de Operaciones para jugar al Counter-Strike de forma libre y sin competencia.

Por su parte, en la Zona de Movimiento estarán los videojuegos de simulación deportiva (Kinect Sports) para los que tengan ganas de vivir una experiencia más física e intuitiva. Y en la Zona de Encuentro ofrecerán juegos libres y recreativos como el truco, uno, ping-pong, ajedrez y damas .

Para participar, los vecinos tienen que llenar este formulario. Los cupos para los torneos son limitados (y para Free Fire y Among Us hay que llevar el celular con el juego descargado).

Videojuegos creados en Lomas de Zamora para generar conciencia

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) tiene una Licenciatura en Publicidad donde estudiantes desarrollan videojuegos para generar conciencia sobre diferentes problemáticas.

Ambientado en una Argentina del año 2060, EcoByte pone al jugador en la piel de dos mochileros especializados en la recolección de residuos electrónicos. A lo largo de los diferentes niveles deben identificarlos, equiparse con la protección adecuada para manipularlos y trasladarlos hasta puntos verdes, mientras esquivan obstáculos como charcos de ácido, lluvias de tina y vidrios rotos.

"Nos gustaría que, al terminar la aventura, el jugador tome conciencia del impacto ambiental que generan los residuos electrónicos y que esos conocimientos los aplique en la vida cotidiana. Si después de jugar una persona piensa dos veces antes de tirar un aparato electrónico a la basura común, sentimos que EcoByte cumplió su objetivo", contaron las estudiantes que crearon el videojuego.

También está Rescatando Huellas, un videojuego educativo destinado a chicos de entre 10 y 12 años que busca generar conciencia sobre la extinción de especies y la importancia del cuidado ambiental.