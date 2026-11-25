Se cumplió un año del crimen de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado a puñaladas por su pareja en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora . La acusada está a un paso de ser juzgada.

El sangriento episodio ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 2300 . Efectivos policiales encontraron a Molina sin vida en el pasillo de ingreso de la casa, con aproximadamente 15 heridas de arma blanca.

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La investigación avanzó contra Laura Ríos, pareja de la víctima. Desde un primer momento, la mujer sostuvo que había actuado en defensa propia ante un ataque de Molina , versión que luego reiteró en su declaración indagatoria.

Ríos terminó detenida y quedó imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género y familiar” . Si bien estuvo un tiempo tras las rejas, le concedieron el beneficio de esperar el juicio en libertad.

La familia de la víctima niega la legítima defensa

La autora del crimen cometido a puñaladas y la víctima, Juan Molina.

Marisa Rico, madre de Molina, remarcó que su hijo sufría constantes maltratos de la acusada. “Tengo varios audios de mi hijo en los que me decía que ella lo iba a matar, pero no la podía sacar de la casa”, había afirmado en diálogo con La Unión.

“Primero intentó degollarlo, y cómo mi hijo se defendió, le cortó los brazos. La puñalada que lo mató fue en el corazón, con un cuchillo que entra de izquierda a derecha de arriba hacia abajo. No fue defensa propia, ella usa eso para salvarse”, precisó Marisa.

Además, la mujer señaló que la acusada atravesó problemas de consumo problemático y “tenía perimetral y no podía acercarse a sus hijos ni a su hermana, la cual radicó la denuncia por los maltratos y el total abandono de dichas criaturas”.

Se acerca el juicio en los Tribunales de Lomas

Tribunales de Lomas de Zamora.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº9 de Lomas de Zamora, que llevó adelante la investigación del caso, ya pidió que Ríos sea juzgada. Sin embargo, continúa el litigio en torno a su excarcelación.

La acusada había sido liberada por decisión del Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora, que concedió el beneficio. La decisión fue posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones, pese a que la querella ya había cuestionado la medida.

La representación legal de la familia insiste con su reclamo y volvió a apelar para intentar que Ríos cumpla prisión preventiva tras las rejas hasta la realización del juicio oral.