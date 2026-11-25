Robertito Funes Ugarte quedó en medio de una enorme polémica mediática luego de protagonizar un tenso momento durante un móvil desde Palermo y terminó discutiendo con un empleado gastronómico. Marcela Feudale tomó la palabra para hablar del tema y no se guardó nada.

Marcela Feudale fue consultada por este tema en el móvil de LAM, en América TV , fue lapidaria al cuestionar la expresión al aire de su colega contra el joven trabajador.

"Qué intensa que está la vida en Argentina, muy heavy metal, todos los días estallan bombas", dijo Marcela Feudale para comenzar con el tema. Y el cronista remarcó acerca de la polémica del momento: "Podemos decir que fue el peor fin de semana para Robertito...".

Entonces Marcela Feudale analizó el presente profesional de Robertito Funes Ugarte y su polémica reacción al aire del fin de semana que se volvió viral en las redes sociales.

"Igual viene hace rato medio vaqueteado y no estuvo bien. Está todo bien con Robertito, está todo bárbaro... Cuando alguien te tira mala onda en un móvil te das media vuelta, te reís, la piloteas, todos hemos hechos móviles y a todos nos ortivan", disparó sin vueltas sobre lo ocurrido.

"Pero me parece que uno como es un profesional tiene que estar por arriba de esas cosas, ¿entendés? No sé por qué se calentó tanto", cuestionó Marcela Feudale sobre la explosión al aire del cronista durante la cobertura y el propio Robertito Funes Ugarte escuchó atentamente el testimonio de ella en LAM.