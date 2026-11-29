El cierre de la temporada deportiva dejó a Banfield frente a un escenario conocido pero apremiante. Con la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante Boca y la salida confirmada de Pedro Troglio —quien tiene todo acordado para asumir en Atlético Tucumán—, la comisión directiva del Taladro puso en marcha el operativo para definir al conductor que asumirá el desafío de mantener al equipo en Primera División durante 2027.

En un contexto marcado por las restricciones económicas, las inhibiciones y un arranque complejo en la tabla de los promedios —donde iniciará anteúltimo, solo por encima del Decano tucumano—, la dirigencia busca un perfil que conozca la idiosincrasia del club o que tenga espalda para afrontar la pelea por la permanencia.

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En los últimos días, la lista de candidatos sufrió varias modificaciones y hoy tiene tres protagonistas principales en la consideración de la mesa chica.

Diego Dabove: Es uno de los nombres que cobró mayor fuerza en las últimas horas tras quedar libre luego de su paso por Tigre. Diego Dabove ya tuvo un ciclo en el club entre 2021 y 2022 , conoce los pasillos de Luis Guillón y cuenta con amplia experiencia en la máxima categoría, un factor clave ante la urgencia de resultados.

Carlos Matheu: El exdefensor, que vistió la camiseta albiverde entre 2016 y 2017, mantiene conversaciones abiertas con los directivos. Actualmente dirige la Reserva de Independiente —con la que viene de consagrarse campeón de la tabla anual— y sumó rodaje interino en la Primera del Rojo este año. Su salida de Avellaneda no es sencilla debido a su buen presente, pero seduce su proyección.

Omar "Turco" Zarif: Apareció como la gran sorpresa de la semana. Campeón del ascenso en 2013/14 bajo la conducción de Matías Almeyda y retirado en la institución, Zarif cuenta con más de una década de trayectoria como ayudante de campo. De concretarse, tendría su primera experiencia como entrenador principal acompañado por Walter Zunino, con quien trabajó hasta agosto en Platense.

Los que perdieron terreno

Al inicio de la búsqueda, dos apellidos históricos generaron ilusión en los hinchas, pero hoy corren desde atrás:

Julio César Falcioni: El "Emperador", técnico campeón del Apertura 2009, quedó libre tras rescindir su contrato con Atlético Tucumán. Aunque su nombre siempre sobrevuela Peña y Arenales en momentos difíciles, desde la dirigencia no avanzaron con contactos formales para un nuevo ciclo.

Nicolás Domingo: Su gran campaña en la Primera Nacional al frente de Temperley lo posicionó rápidamente en el radar. Sin embargo, tras definirse el panorama electoral en el Gasolero con la continuidad de Alberto Lecchi en la presidencia, todo indica que el exmediocampista renovará su vínculo en Turdera.

Julio Falcioni, eterno candidato a dirigir a Banfield.

Dos nombres que surgieron pero que se alejan

Además, dos entrenadores que tuvieron trabajo en el último tiempo aparecieron en la órbita. Se trata de Diego Martínez, quien dirigió a Huracán en el último campeonato pero se lo nombra para regresar a Tigre.

Otro nombre que apareció en carpeta fue el de Claudio Ubeda, quien parecía tener todo arreglado para ser nuevo entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque surgieron diferencias de último momento y ahora tiene chances de continuar su carrera en Ecuador.

Mientras el plantel profesional goza de su licencia tras el cierre de la competencia oficial, en Banfield saben que el margen de error es mínimo. Además de cerrar al nuevo cuerpo técnico antes del inicio de la pretemporada, la secretaría técnica deberá resolver la situación contractual de ocho futbolistas cuyos vínculos vencen en diciembre y rearmar un plantel competitivo para evitar sobresaltos en 2027.