Facundo Arana y el Indio Solari.

El Indio Solari y Facundo Arana coincidieron en la primera clase de un vuelo hace años y se dio una inesperada situación entre ambos. El actor contó la anécdota muchas veces y el músico también la recordó junto a Mario Pergolini.

“Yo me veo obligado a tomar Learjets, por más que son gastos que no me gusta hacer. Pero la última vez que había viajado en avión, íbamos, me acuerdo, Facundo Arana y yo en primera. Y después de correr una cortina, los chicos saltaban arriba del avión”, contó el Indio Solari.

El ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también contó cómo enfrentaba la multitud de fans y el caos que a veces generaba su presencia en los vuelos.

“Vino la azafata y me dice cómo podemos hacer, y yo le digo que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daban la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo en el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, un carajo. Y yo le agradecí, le digo: ‘Flaco, la verdad tenés una paciencia infinita’”, detalló sobre el rol clave del actor.

La anécdota del Indio Solari se hizo viral La anécdota del Indio Solari, aunque ya pasaron más de diez años desde la primera vez que fue contada en público, persiste y hoy volvió a viralizarse en redes sociales. Además de la idolatría del músico, ese instante demostró no solo la humildad de Facundo Arana al actuar como fotógrafo del ídolo por unas horas en aquel viaje a Salta, sino el fervor de los ricoteros y también, el respeto que el Indio Solari tenía con su público.

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