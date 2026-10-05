La cafetería inclusiva de Lomas cumple un año y su comunidad sigue creciendo

Roxana Cigliutti es la responsable de la cafetería de Lomas Mundo Petra que a poco de cumplir un año sigue siendo un negocio inclusivo porque mantienen su staff con personas con discapacidad que quieren trabajar.

Cigliutti es vecina de Lomas y mamá de Ámbar , una nena con Síndrome de Down que tiene 11 años, que colabora en la cafetería testeando los nuevos productos, según contó entre risas la mamá: "Sólo se come todo". Pero fue justamente Ámbar quien la empujó a abrir una cafetería que tiene como particularidad un staff de trabajo con personas con discapacidad.

"Actualmente tenemos tres mozos trabajando con nosotros. Ellos son Fernando , Julián y Lucía . La realidad que desde que arrancamos hasta ahora algunos empleados siguen y otros han cambiado", comentó la responsable de la cafetería que está ubicada en Catalina Rodríguez 603, esquina Ramón Falcón, en Lomas.

La iniciativa siempre apuntó a demostrar que se puede dar lugar a las personas con discapacidad que trabajen y hasta el momento siguen luchando por esos derechos. "Nos ha pasado que algunos lugares han demostrado cierto interés en replicar nuestro propósito, nos han consultado y eso nos reconforta para seguir por este camino que elegimos", detalló la dueña del espacio que se ha convertido durante este año en un lugar "multi propósito".

El 29 de noviembre van a festejar el primer aniversario del lugar. "Desde el día uno sabíamos que se trataba de una jugada desafiante que ha despertado inquietud en distintos lugares de la sociedad como familias, escuelas, mismo en personas con certificado, en emprendedores nuevos y hasta en distintos municipios", compartió Cigliutti.

"Comenzamos a incorporar charlas, cumples, shows en vivo. Somos un espacio abierto para que nos conozcan y seguir difundiendo el propósito que tenemos más que claro que es la inclusión en todas sus formas", resaltó.

Si bien por un tema económico aún no pueden contratar más empleados, Cigliotti aseguró que no lo descarta para nada: "Creo que como sociedad estamos más permeables y empáticos en estos temas de derecho al trabajo en este momento".

Las novedades del local

Con el objetivo de seguir creciendo, la cafetería Mundo Petra ha incorporado a su lista no sólo las diferentes atracciones artísticas y culturales, también están ofreciendo productos deliciosos sin Tacc, sin azúcar, apto diabético y sin lactosa.

"Nuestro trabajo sigue apuntando como desde un principio en poder hacer acciones para lograr el punto de equilibrio que nos permita seguir adelante económicamente, pero la realidad es que el consumo desaceleró en todos los rubros", confesó.

Reciben a los colegios para que vivan una "experiencia gastronómica".

Pero hay algo en que la responsable del espacio quiere hacer hincapié en este nuevo año que van a arrancar en la cafetería. "Me han llamado para brindar charlas, hasta me han postulado al premio Abanderados, pero lo que realmente me gustaría es trabajar en la creación de ideas en otros padres como yo", explicó.

En este tiempo Mundo Petra creó una propia comunidad a través de la cuenta de @mundopetra.arg la cual participa, hay una gran interacción y así fue que comenzaron a asistir escuelas a la cafetería. "Están viniendo grupos de colegios para vivir la experiencia gastronómica donde observan la carta en QR digitalizada, la toma de decisiones en los productos que ofrecemos y las herramientas técnicas que hay en el local", contó la mamá que encara el proyecto sola desde hace casi un año.

Pensar la empleabilidad desde el liderazgo

Al tener una cafetería inclusiva, muchos padres llegan al local para investigar o hasta para pedir algún consejo a la dueña del local. "Me he dado cuenta en este tiempo que es importante potenciar a los padres con hijos con discapacidad porque como lo hice yo por mi experiencia personal quiero que entiendan que otros también pueden", reflexionó.

Potenciar proyectos propios es a lo que apunta Cigliotti desde su cafetería. "Me parece que pensando juntos un espacio para que los chicos puedan trabajar es un incentivo para todos porque de esa manera todos nos potenciamos mutuamente", afirmó segura de la propuesta que tiene.

Cambiar el pedir un trabajo por generar un lugar donde haya trabajo inclusivo. "Quiero que entiendan que se puede pensar la empleabilidad desde el liderazgo", recalcó, y contó que está dispuesta a brindar ayuda a través de su propia experiencia: "Esto tiene que ser un semillero donde se pueda generar una buena fuente de trabajo y estoy segura que se puede lograr siempre respetando las posibilidades de cada persona con discapacidad", concluyó.

Mundo Petra se puede visitar de martes a domingos, de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 porque la inclusión se vuelve real cuando existen espacios para participar, aprender y trabajar.