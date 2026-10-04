El entrenador físico con discapacidad de Ezeiza que muestra si las estaciones de tren son accesibles o no

Alfio Sassone (29) es preparador físico, vive en Ezeiza , pero hace unos años atrás -a raíz de un accidente- quedó con una discapacidad motriz. Su vida cambió por completo. Actualmente, se encarga de mostrar en las redes las dificultades de accesibilidad que hay en medios de transporte y en las estaciones de tren, y se hizo viral.

Tenía 24 años cuando Alfio salía de su trabajo muy tranquilo a bordo de su moto. Pero un auto a toda velocidad lo embistió. "El accidente me afectó la pierna derecha, me operaron siete veces, pero me quedé sin tobillo por lo que adquirí una discapacidad motriz", contó sobre el hecho que le cambió su vida para siempre.

Si bien siempre le gustó el entrenamiento físico y era una persona que iba al gimnasio, luego del accidente y de la recuperación, decidió estudiar para ser preparador físico. "Hice cursos, seminarios porque personalmente debo seguir en tratamiento de por vida. Además, pagué consultas con especialistas para poder estar preparado para entrenar a personas con discapacidad", detalló el profe que trabaja en un gimnasio totalmente inclusivo ubicado en la localidad de Canning .

Al profesional le llevó un año entero volver a caminar, pero nunca bajó los brazos y quiere llegar a más personas que estén pasando lo que le sucedió a él. "Creo que no hay muchos preparadores físicos con discapacidad, por eso apunto a empatizar con quienes no se animen a entrenar por tener alguna dificultad porque a mí también me duele, yo también sufro dificultades todos los días a raíz de mi dificultad motriz", expresó convencido que siempre el entrenamiento es una buena salida tanto para el cuerpo como para la mente.

De entrenar en Ezeiza a mostrar las estaciones de tren del Conurbano

Si bien, Alfio siempre contó su historia personal en las redes y su lucha por salir adelante a modo de inspiración para muchos, fue una situación puntual que le sucedió en Monte Grande que lo llevó a armar reels sobre los accesos en las estaciones de tren para personas con discapacidad.

"Recuerdo que había una plaza con una rampa rota que era muy difícil subir porque tenía un escalón bien alto y ahí me puse a pensar que si en un lugar público como una plaza pasaba eso, en la estación de tren que justo está enfrente, ¿qué pasaría?", comenzó contando sobre sus últimos videos que se hicieron virales donde muestra si hay o no accesos aptos para personas con discapacidad en uno de los medios de transporte más utilizado como es el ferrocarril.

En sus tiempos libres, Alfio va a las estaciones de tren para observar lo que antes no miraba: "Es una realidad que cuando no tenés una discapacidad o alguien cercano que la sufre, no te detenés a mirar si hay rampas o ascensores en un lugar público. Pero, esto va más allá porque a veces lo sufre una embarazada, una mamá con el carrito del babé y obviamente los adultos mayores que les cuesta subir una escalera", recalcó.

Algunas de las estaciones que visitó y los resultados

Como Alfio es de Ezeiza, comenzó el recorrido por el ramal Roca y se encontró con varios problemas, pero también con algunas sorpresas, pero ¿cuál es la más inclusiva? Luis Guillón, Llavallol, Temperley, Adrogué, Burzaco, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Avellaneda) y Lomas de Zamora, son algunas de las que ya visitó.

"Lamentablemente la gran mayoría de estas estaciones no son inclusivas, algunas lo son a medias y otras no tienen nada de nada de accesibilidad", contó Alfio que va él personalmente para grabar este tipo de videos que luego sube a su cuenta @alfiosassone

Al hacerse viral estos reels contó que ha recibido varios llamados de autoridades de los distintos municipios y hasta de Trenes Argentinos. "Algunos me brindan alguna explicación, otros me han convocado para reunirme, pero a mi lo que me interesa es visibilizar lo que nos sucede a nosotros día a día", aseveró sobre esta decisión de mostrar la cruda verdad.

La idea de Alfio es recorrer más estaciones y luego pasar a otros medios de transporte como por ejemplo los colectivos. "Quiero mostrar la realidad. Vivimos en un país con mucha dificultad respecto a la inclusión que no es de ahora que viene desde hace muchos años atrás", aseguró.

Desde las redes, los mismos vecinos le piden que visite distintas estaciones. "Me ha pasado con algunos lugares que tienen las rampas, los accesos con ascensores, pero por ejemplo no están habilitados. Por el momento, una de las peores es la estación Darío y Maxi porque no hay ningún tipo de accesibilidad y es uno de los lugares donde más flujo de gente baja y sube ya que es una zona comercial, con facultades y las canchas de fútbol", expresó el entrenador que cuenta con un editor y filmaker para hacer los videos.

Lomas de Zamora: la estación de tren más inclusiva

Cuando Alfio fue consultado sobre la estación que más lo había sorprendido para bien contó que es Lomas de Zamora ya que cuenta en todos sus andenes con rampas, con accesos directos a la estación desde la calle tanto del lado Este como del lado Oeste.

"Sin dudas en Lomas que -es una estación que encima cuenta con varios transbordos, se comunica con varios ramales y muy concurrida- hasta ahora es la mejor que recorrí", manifestó y agregó que "tienen rampas en el andén del medio que encima se comunica con el cruce para quien quiera ir hacia el otro lado, todas las rampas son amplias que es un re punto a favor".

Otros de los detalles en Lomas es que todas las rampas tienen barandas y cuenta con baños adaptados. "Las calles aledañas a la estación tienen rampas y bajadas para llegar a la estación. Del otro lado también hay una rampa con barandas por lo que hasta el momento, Lomas es inclusiva, cumple con todos los requerimientos, accesos, adaptaciones para una persona con discapacidad o movilidad reducida", afirmó el creador de contenido que prometió seguir mostrando más lugares.

Mirá el reel completo sobre la estación de Lomas