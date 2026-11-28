A casi un mes del crimen de Hugo Obregón , la familia sigue sin respuestas sobre el paradero del principal sospechoso, un prestamista que permanece prófugo, a pesar de que tendría un pedido de captura por el asesinato ocurrido en Villa Fiorito .

Mientras reclama que avance la investigación, el entorno de la víctima también insiste en sus sospechas sobre la pareja del acusado, a quien señala como posible encubridora y cómplice del crimen.

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“Seguimos sin novedad porque nadie nos dice nada. No tenés respuesta de nada”, expresó a La Unión Hugo Obregón, hijo del hombre de 63 años asesinado a tiros. "Está prófugo cómo si nada", agregó.

El reclamo apunta a la falta de información sobre las medidas para localizar al sospechoso, cuya detención continúa siendo una de las principales exigencias de la familia. Los allegados cuestionan que, pese al tiempo transcurrido desde el homicidio, todavía no haya sido localizado.

Hugo Obregón fue asesinado el 6 de noviembre pasado.

Las sospechas tras el crimen en Fiorito

Además de reclamar la detención del presunto autor del crimen, los familiares vuelven a apuntar contra su pareja. La acusan de ayudarlo a esconderse y sostienen que podría haber tenido algún grado de participación en el hecho.

Sin embargo, la mujer no está imputada en la causa y, hasta el momento, no existe una acusación judicial formal en su contra. Se trata de señalamientos realizados por el entorno de la víctima, que pide que se investigue su posible intervención.

La familia sostiene desde el comienzo que el asesinato estuvo relacionado con una deuda de dinero que la pareja de Obregón habría contraído con prestamistas. Según la reconstrucción que hicieron sus allegados, el hombre terminó involucrado en ese conflicto y fue atacado durante una discusión.

La investigación está a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora. Mientras el principal sospechoso continúa prófugo, los familiares de Obregón insisten en que necesitan respuestas y que la causa avance para que el crimen no quede impune.