La fiscalía reiteró el pedido de captura nacional e internacional contra Hernán Velardo , señalado como el principal acusado en la causa por las presuntas estafas cometidas desde la concesionaria V-Lion Automotores de Temperley .

Según pudo averiguar La Unión , el empresario continúa prófugo y la solicitud apunta a reactivar las diligencias de búsqueda y actualizar los datos disponibles para intentar localizarlo.

El planteo fue impulsado por la UFI 8 de Lomas de Zamora , a cargo del fiscal Jorge Grieco , que investiga las denuncias de clientes que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero para comprar vehículos que nunca recibieron.

La reiteración del pedido busca volver a poner en marcha las medidas necesarias para dar con Velardo y renovar la información vinculada con su búsqueda. Hasta el momento, el acusado no fue localizado.

El principal acusado sigue prófugo.

El principal acusado sigue prófugo

Velardo era el dueño y administrador general de V-Lion, la concesionaria que funcionaba en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley. La investigación sostiene que desde allí se ofrecían vehículos mediante planes de financiación y que numerosos compradores realizaron pagos y depósitos sin recibir las unidades prometidas.

En septiembre de 2026, La Unión informó que el último registro de salida del país de Velardo correspondía al 4 de junio, a través de Formosa, y que desde entonces no figuraba un nuevo ingreso a la Argentina. En ese momento, una de las hipótesis de los investigadores era que podía encontrarse en Paraguay.

Más recientemente, en octubre, damnificados aseguraron haber recibido el testimonio de una persona que afirmó reconocerlo trabajando en otra concesionaria de Lomas de Zamora, bajo otro nombre. Esa información fue acercada a la fiscalía para que se verificara su posible paradero.