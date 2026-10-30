viernes 30 de octubre de 2026
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30 de octubre de 2026
Insólito.

Causa concesionaria de Temperley: víctimas aseguran que el prófugo atiende en otro local de Lomas de Zamora

Los damnificados recibieron el testimonio de una persona que afirmó haberlo reconocido trabajando en otra concesionaria de Lomas de Zamora, bajo otro nombre.

El hombre señalado como dueño de la concesionaria sigue prófugo.

El hombre señalado como dueño de la concesionaria sigue prófugo.

Las víctimas de las presuntas estafas de V-Lion Automotores, la concesionaria de Temperley, aseguran que Hernán Velardo, el principal acusado que permanece prófugo, estaría en Argentina y habría retomado su actividad comercial en otro local de venta de vehículos de Lomas de Zamora, aunque utilizando otro nombre.

La información aportada por los damnificados a La Unión surgió a partir del testimonio de una persona que se contactó con ellos y afirmó haber reconocido al acusado trabajando en otro local del centro comercial lomense.

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Según su relato, Velardo estaría atendiendo clientes pese a que pesa sobre él un pedido de captura vigente. Los denunciantes informaron los datos a la UFI 8 de Lomas y solicitaron que se adopten medidas urgentes para verificar su paradero y avanzar con su localización.

El testigo no solo habría aportado información sobre el lugar donde estaría trabajando Velardo. También aseguró haber sido víctima de una presunta estafa, por lo que su relato podría sumar un nuevo elemento a la investigación.

La concesionaria de Temperley permanece clausurada.

La concesionaria de Temperley permanece clausurada.

Principal acusado en la causa concesionaria

Velardo está señalado como uno de los principales responsables de las maniobras denunciadas por clientes de V-Lion Automotores, quienes aseguran haber entregado dinero por vehículos que nunca recibieron o haber sufrido distintos perjuicios económicos.

La causa acumula numerosas denuncias y tiene a otros dos imputados que fueron excarcelados semanas atrás. Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando respuestas y buscan que se concrete la captura del acusado.

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