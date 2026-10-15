Cayó una red de falsos médicos que atendía en ambulancias truchas y estafaba a obras sociales

Una organización acusada de formar parte de una red de falsos médicos que brindaban asistencia profesional con personas sin título ni habilitación, fue desarticulada tras un operativo que incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La investigación, con base operativa en Florencio Varela, terminó con nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas. Según el parte oficial al que accedió La Unión , la estructura utilizaba como fachada una empresa de asistencia médica y ambulancias privadas.

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A través de esa firma habría conseguido prestar servicios de traslados y emergencias vinculados con obras sociales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA, aunque parte de las prestaciones investigadas habrían sido facturadas de manera irregular o realizadas por personas sin habilitación para ejercer funciones médicas.

El caso está en manos de la UFI y Juzgado de Garantías 1 y 8, respectivamente, del Departamento Judicial Quilmes, con intervención del fiscal Darío Provisionato y del juez Marcelo Villagra. La causa investiga presuntos delitos de ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, usurpación de títulos u honores, asociación ilícita y estafa al Estado nacional.

Uno de los aspectos más graves de la investigación surgió del análisis de las comunicaciones telefónicas. Los investigadores intervinieron 13 líneas y reunieron más de 30 mil horas de escuchas, que fueron examinadas junto con datos de antenas, geolocalizaciones y seguimientos.

De acuerdo con el parte policial, en algunas conversaciones se habrían registrado instrucciones para realizar procedimientos médicos durante asistencias en ambulancias, incluso indicaciones para suturar heridas abiertas. La investigación sostiene que algunas de esas tareas eran realizadas por personas que no contaban con los conocimientos ni la habilitación profesional necesarios.

La organización habría distribuido las funciones entre choferes, acompañantes, coordinadores y responsables administrativos. Los integrantes de las dotaciones simulaban desempeñarse como médicos o enfermeros, utilizaban uniformes sanitarios y llevaban instrumental para aparentar que estaban capacitados para atender emergencias.

Falsos médicos y estafas a obras sociales

La pesquisa también apunta a profesionales matriculados que presuntamente facilitaban sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos periódicos. Esos elementos habrían sido utilizados para respaldar historias clínicas, diagnósticos y recetas.

En paralelo, los investigadores detectaron una presunta maniobra de facturación fraudulenta, con sobreprecios y cobros por servicios médicos de alta complejidad que no se habrían realizado o que habrían sido prestados por personal sin la calificación correspondiente.

La causa también contempla una línea de investigación por posible lavado de activos. Según el informe policial, la organización habría utilizado sociedades, contratos y documentación contable para dar apariencia legal a los fondos obtenidos mediante las maniobras investigadas.

Los elementos secuestrados en los allanamientos

Los procedimientos se realizaron en Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui, Quilmes, La Plata, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los allanamientos se secuestraron siete ambulancias, $5.780.200 y 19.368 dólares en efectivo. También incautaron 57 teléfonos celulares, cinco notebooks, computadoras, discos rígidos y otros dispositivos electrónicos que serán analizados.

Entre los elementos vinculados con la actividad médica había 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones sanitarias, recetarios, estetoscopios, tensiómetros, oxímetros, instrumental quirúrgico, medicamentos y uniformes con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias. Además, se encontró documentación relacionada con traslados, derivaciones y facturación de prestaciones.

El operativo concluyó con nueve personas detenidas, señaladas por los investigadores como principales integrantes de la organización, y otras 20 aprehendidas.