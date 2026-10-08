Allanamientos en San Vicente y Avellaneda: hallaron medicamentos e insumos hospitalarios robados

La investigación por el presunto robo de medicamentos e insumos del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente avanzó con tres allanamientos en viviendas de San Vicente y Avellaneda. Los procedimientos permitieron secuestrar productos farmacéuticos, materiales descartables y dos armas de fuego. Los tres investigados fueron notificados como imputados, pero no hubo detenidos.
La Justicia investiga la presunta sustracción de medicamentos e insumos del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, luego de una denuncia presentada por la directora del establecimiento el 11 de septiembre. La causa apunta a dos empleados del centro de salud y a un supuesto comprador de los productos.
Los operativos fueron realizados por personal de la SubDDI San Vicente, por orden de la fiscal Karina Guyot. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Diario Sur, las medidas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.
La investigación está caratulada como “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”.
Qué encontraron en los allanamientos
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda de la calle Anatole France, en Avellaneda, donde fue identificado un hombre de 45 años señalado como exproveedor del hospital y presunto comprador de los insumos.
En ese domicilio se secuestraron medicamentos como cefalexina, amoxicilina, amlodipina, valsartán y atorvastatina. También encontraron jeringas, gasas, vendas, bolsas para esterilización y un teléfono celular.
En tanto, en una propiedad de la calle Esmeralda, en San Vicente, los investigadores identificaron a una mujer de 41 años. Allí incautaron diversos medicamentos, entre ellos levotiroxina, betametasona inyectable, vitamina D3, hierro y lidocaína, además de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y otros productos farmacéuticos. Parte de los elementos serían muestras gratuitas.
En esa vivienda también encontraron materiales descartables, dos teléfonos celulares y dos armas de fuego sin documentación: una carabina calibre .22 y una escopeta calibre .32.
El tercer allanamiento se realizó en una casa de la zona de la calle Udaondo, en San Vicente. El domicilio estaría vinculado a un hombre de 31 años que no se encontraba allí al momento del procedimiento. El resultado fue negativo y los efectivos identificaron a una mujer de 74 años.
Cómo comenzó la investigación
La denuncia fue presentada después de que se advirtieran movimientos sospechosos entre dos trabajadores del Hospital Ramón Carrillo: el encargado del depósito y una empleada del área de Farmacia.
Según la presentación judicial, los empleados habrían retirado insumos del establecimiento para entregárselos a un antiguo proveedor, quien presuntamente los comercializaría.
Tras los procedimientos, la Fiscalía dispuso notificar a las tres personas investigadas en carácter de imputadas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y, hasta el momento, no se ordenaron detenciones.