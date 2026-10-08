Allanamientos en San Vicente y Avellaneda: hallaron medicamentos e insumos hospitalarios robados

La investigación por el presunto robo de medicamentos e insumos del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente avanzó con tres allanamientos en viviendas de San Vicente y Avellaneda . Los procedimientos permitieron secuestrar productos farmacéuticos, materiales descartables y dos armas de fuego. Los tres investigados fueron notificados como imputados, pero no hubo detenidos.

La Justicia investiga la presunta sustracción de medicamentos e insumos del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente , luego de una denuncia presentada por la directora del establecimiento el 11 de septiembre. La causa apunta a dos empleados del centro de salud y a un supuesto comprador de los productos.

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Los operativos fueron realizados por personal de la SubDDI San Vicente , por orden de la fiscal Karina Guyot. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Diario Sur, las medidas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

La investigación está caratulada como “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”.

Qué encontraron en los allanamientos

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda de la calle Anatole France, en Avellaneda, donde fue identificado un hombre de 45 años señalado como exproveedor del hospital y presunto comprador de los insumos.

En ese domicilio se secuestraron medicamentos como cefalexina, amoxicilina, amlodipina, valsartán y atorvastatina. También encontraron jeringas, gasas, vendas, bolsas para esterilización y un teléfono celular.

En tanto, en una propiedad de la calle Esmeralda, en San Vicente, los investigadores identificaron a una mujer de 41 años. Allí incautaron diversos medicamentos, entre ellos levotiroxina, betametasona inyectable, vitamina D3, hierro y lidocaína, además de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y otros productos farmacéuticos. Parte de los elementos serían muestras gratuitas.

En esa vivienda también encontraron materiales descartables, dos teléfonos celulares y dos armas de fuego sin documentación: una carabina calibre .22 y una escopeta calibre .32.

El tercer allanamiento se realizó en una casa de la zona de la calle Udaondo, en San Vicente. El domicilio estaría vinculado a un hombre de 31 años que no se encontraba allí al momento del procedimiento. El resultado fue negativo y los efectivos identificaron a una mujer de 74 años.

Cómo comenzó la investigación

La denuncia fue presentada después de que se advirtieran movimientos sospechosos entre dos trabajadores del Hospital Ramón Carrillo: el encargado del depósito y una empleada del área de Farmacia.

Según la presentación judicial, los empleados habrían retirado insumos del establecimiento para entregárselos a un antiguo proveedor, quien presuntamente los comercializaría.

Tras los procedimientos, la Fiscalía dispuso notificar a las tres personas investigadas en carácter de imputadas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y, hasta el momento, no se ordenaron detenciones.