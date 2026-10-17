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17 de octubre de 2026
Denuncia.

Estafa virtual en Llavallol: le apareció una supuesta actualización en el celular y le vaciaron las cuentas

Denunció que la pantalla de su teléfono quedó en negro durante una presunta actualización, y luego descubrió dos transferencias que no había realizado.

La víctima de la estaba virtual presentó las capturas de las transferencias.

La víctima de la estaba virtual presentó las capturas de las transferencias.

Una vecina de Llavallol denunció que una persona le vació las cuentas por medio de una estafa virtual luego de que su celular le mostrara una notificación para actualizar el sistema.

Según consta en la denuncia policial a la que accedió La Unión, el jueves pasado, el teléfono quedó con la pantalla en negro y comenzó a actualizarse automáticamente. Poco después, descubrió que habían realizado dos transferencias desde sus cuentas bancarias sin su autorización.

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De acuerdo con la declaración presentada en la Comisaría 4° de Lomas de Zamora, la mujer revisó sus cuentas después de que el celular volviera a encenderse y advirtió movimientos que no reconocía.

En una de las operaciones, se transfirieron $350 mil a una cuenta de Lemon Cash a nombre de un hombre identificado en la denuncia como Erik Leyes. La segunda transferencia fue por $10 mil y también tuvo como destino una cuenta de esa plataforma. En total, la damnificada denunció la pérdida de $360 mil.

Una de las capturas de la estafa virtual.

Una de las capturas de la estafa virtual.

La estafa virtual

Según el relato incorporado al acta, la mujer recibió una notificación que le indicaba que debía actualizar el teléfono. Al aceptar, la pantalla quedó completamente negra y el dispositivo comenzó el proceso de actualización de manera automática.

Cuando logró volver a utilizarlo, verificó que sus cuentas bancarias estaban abiertas y detectó las transferencias que no había realizado. La denuncia no permite establecer, por sí sola, cómo se obtuvo el acceso a las cuentas ni si la supuesta actualización estaba vinculada directamente con la maniobra.

La denuncia

La presentación fue realizada el 15 de octubre en la Comisaría de Llavallol, donde quedó asentado el relato de la damnificada y los datos de las operaciones cuestionadas.

El caso vuelve a poner en foco los riesgos de las estafas digitales y la importancia de verificar cualquier aviso de actualización antes de aceptar instrucciones inesperadas en el teléfono. Ante movimientos bancarios desconocidos, se recomienda comunicarse de inmediato con la entidad financiera por sus canales oficiales y realizar la denuncia correspondiente.

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