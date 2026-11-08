Las Escuelas Municipales de Lomas abren la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Aprender, desarrollar habilidades y abrir puertas a nuevas oportunidades son algunas de las posibilidades que ofrecen las siete Escuelas Municipales de Lomas de Zamora a través de una formación gratuita y de calidad. A partir de este martes, los vecinos podrán anotarse para el ciclo lectivo 2027 .

Las instituciones de Educación Superior tienen carreras artísticas y técnicas para personas de 18 años en adelante que hayan terminado el secundario. En la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) hay 4 tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo . Cada carrera tiene una duración de 3 años y materias como botánica, diseño de espacios verdes, manejo de suelo y vegetación, seguridad e higiene, maquinaria e instalaciones auxiliares, sanidad vegetal y gestión de proyectos.

Los vecinos interesados en el lenguaje audiovisual y fotográfico pueden anotarse en la Escuela de Medios Audiovisuales (EMMA) , que tiene una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con asignaturas como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.

Mientras que en la Tecnicatura en Fotografía incluye tanto la captura como la posproducción de imágenes en entorno digital junto con los saberes necesarios para la planificación, curaduría y exposición de proyectos fotográficos.

Por su parte, en la Escuela de Arte Dramático (EMAD) dan una Tecnicatura en Actuación Teatral con una currícula de 3 años en la que se aprende sobre movimiento, voz, escenografía, maquillaje, dramaturgia, organización y gestión de espectáculos, entre otras materias.

Más opciones para estudiar y aprender en Lomas

Con más de 30 años de historia, la Escuela de Cerámica es una de las más importantes del país y de Latinoamérica. Su carrera de tres años es una muy buena opción para las personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión artística y adquirir habilidades técnicas con alto potencial en el mercado laboral.

En la Escuela de Artes Visuales (EMAV) hay un profesorado con orientación en pintura, grabado y escultura. En Lomas también funciona la Escuela de Danza Clásica y la Escuela de Comedia Musical, que ofrecen tecnicaturas artísticas y de expresión corporal.

El próximo martes, a las 10, en la web del Municipio se habilitarán las inscripciones online para todas las escuelas. Los vecinos tienen que registrarse con sus datos en Comunidad Lomas, la sección que está arriba a la derecha de la página web, y luego entrar a la categoría Educación y Empleo. Ahí encontrarán toda la información sobre las Escuelas de Educación Superior y los formularios para anotarse.