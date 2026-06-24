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24 de junio de 2026
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Plantas, huertas y jardines: en Lomas ya anotan para los cursos de Emajea

En la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada hay múltiples opciones para los vecinos. Las inscripciones son online.

La Escuela de Jardinería de Lomas lanzó los cursos del segundo cuatrimestre.

La Escuela de Jardinería de Lomas lanzó los cursos del segundo cuatrimestre.

En el predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475 habrá cursos cuatrimestrales a partir del mes de agosto sobre hidroponia, propagación de plantas ornamentales, jardinería sustentable, huerta agroecológica, hongos comestibles, plantas aromáticas y medicinales, introducción a la jardinería y producción de biofertilizantes.

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Las clases serán en el predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475.

Las clases serán en el predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475.

También ofrecen 3 cursos bimestrales de producción de suculentas (agosto a septiembre), techos verdes y jardines verticales (septiembre a octubre), e introducción al cultivo de rosas (octubre a noviembre).

En esta oportunidad, las inscripciones serán online hasta el sábado 27 de junio y con cupos limitados. Los vecinos tienen que entrar a este formulario, seleccionar el curso y completar sus datos. Luego tendrán que descargar el apto medico 2026 y la planilla de inscripción para llevarlas personalmente a Emajea.

Una escuela con larga trayectoria en Lomas de Zamora

Con más de 30 años de trayectoria, Emajea es una institución que tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con árboles, plantas y flores. Hace un par de semanas inauguraron el nuevo Laboratorio de Cultivos sin Suelo que fortalece la propuesta educativa a través de la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción vegetal.

Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Emajea también recibe a alumnos de escuelas primarias y secundarias, quienes participan de visitas guiadas para conocer las instalaciones e incorporar nuevas conocimientos.

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