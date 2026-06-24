Plantas, huertas y jardines: en Lomas ya anotan para los cursos de Emajea

Los vecinos de Lomas de Zamora con ganas de aprender sobre plantas, cultivos, huertas y producción de insumos ya pueden anotarse a los cursos gratuitos de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) .

En el predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475 habrá cursos cuatrimestrales a partir del mes de agosto sobre hidroponia , propagación de plantas ornamentales , jardinería sustentable , huerta agroecológica , hongos comestibles , plantas aromáticas y medicinales , introducción a la jardinería y producción de biofertilizantes .

También ofrecen 3 cursos bimestrales de producción de suculentas (agosto a septiembre), techos verdes y jardines verticales (septiembre a octubre), e introducción al cultivo de rosas (octubre a noviembre).

En esta oportunidad, las inscripciones serán online hasta el sábado 27 de junio y con cupos limitados. Los vecinos tienen que entrar a este formulario, seleccionar el curso y completar sus datos. Luego tendrán que descargar el apto medico 2026 y la planilla de inscripción para llevarlas personalmente a Emajea.

Una escuela con larga trayectoria en Lomas de Zamora

Con más de 30 años de trayectoria, Emajea es una institución que tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con árboles, plantas y flores. Hace un par de semanas inauguraron el nuevo Laboratorio de Cultivos sin Suelo que fortalece la propuesta educativa a través de la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción vegetal.

Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Emajea también recibe a alumnos de escuelas primarias y secundarias, quienes participan de visitas guiadas para conocer las instalaciones e incorporar nuevas conocimientos.