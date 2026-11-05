De las aulas a la pista: escuelas de Lomas competirán con sus autos eléctricos

Las escuelas técnicas de Lomas de Zamora ya están listas para ser protagonistas del Desafío ECO YPF , una competencia donde los estudiantes demuestran su creatividad, ingenio y trabajo en equipo para construir autos eléctricos y salir a la pista.

El campeonato se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre en el histórico Autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín con la participación de más de 150 escuelas de todo el país. La apertura tendrá lugar el viernes con las verificaciones técnicas de los vehículos y durante el sábado y el domingo se desarrollarán las pruebas, carreras y la ceremonia de premiación.

Para calentar motores y probar los autos, en el Parque de Lomas se organizó una jornada de pruebas con la participación de la Técnica N°1 , el Instituto Tecnológico San Bonifacio y la Escuela Técnica Ingeniero Carlos E. Giúdici de la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) .

"Estuvimos en el velódromo del parque para hacer algunos ajustes y que los chicos tengan la experiencia de ver cómo responde el auto en la previa de la competencia. Con mucho compromiso, los alumnos trabajaron durante todo el año en el armado de la estructura, la dirección y la parte aerodinámica del auto eléctrico", destacó Diego López, director del San Bonifacio.

Es la tercera vez que el Instituto Tecnológico participará de la competencia. "El aporte de los ex alumnos, el Municipio y empresas con las que nos vinculamos fue fundamental para que podamos formar parte nuevamente del Desafío ECO. Los alumnos están muy entusiasmados y motivados", agregó López, y contó que un chico y una chica del San Bonifacio van a ser los encargados de manejar el auto eléctrico en Junín.

El acompañamiento del Municipio a las escuelas técnicas de Lomas

Este año, el Municipio de Lomas lanzó un programa para acompañar a las escuelas técnicas con nuevas herramientas, maquinarias e insumos. El Fondo de Fortalecimiento fue impulsado junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para defender los talleres y espacios de formación y producción de las escuelas técnicas y Centros de Formación Laboral y Profesional ante el desfinanciamiento del Gobierno Nacional.

Esta iniciativa le permitió a las escuelas comprar herramientas, maquinaria, insumos para talleres, proyectos especiales y la mejora de espacios formativos. "Muchas de las escuelas utilizaron este fondo para fabricar los automóviles. Frente al vaciamiento y desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional, en Lomas vamos a seguir fortaleciendo la educación pública, las escuelas técnicas y la incorporación de los chicos a estos espacios tan fundamentales para su desarrollo y también para el empleo", remarcó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien acompañó a los estudiantes y directivos en la prueba de los autos en el Parque de Lomas.