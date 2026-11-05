Estrenos de cine: el temible regreso de Godzilla y otras novedades

Los estrenos de cine de esta semana llegan con una nueva entrega de Godzilla, la historia de la temible criatura creada en Japón. También renuevan la cartelera una producción uruguaya sobre Juan Pablo II y variadas películas con drama, comedia y acción.

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Síntesis: la guerra redujo a Japón a cero, y Godzilla lo llevó a aun menos de cero. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha enfrentado enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. (Ciencia Ficción, Japón)

Otros estrenos de cine

El baño del Papa

Directores: César Charlone, Enrique Fernández.

Elenco: César Troncoso, Virginia Méndez, Virginia Ruiz, Mario Silva, Jose Arce, Henry De Leon.

Síntesis: es el año 1988 y el Papa Juan Pablo II va a visitar Melo, una pobre comunidad fronteriza de Uruguay. El Pontífice empezará su gira por Latinoamérica en esta pequeña ciudad en la que se espera a más de 50.000 visitantes. (Drama, Uruguay)

Entrega al límite

Director: Scott Waugh.

Elenco: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro.

Síntesis: Frank es un mensajero encargado de transportar un órgano que puede salvarle la vida a un joven receptor. Pero la misión se vuelve una carrera contra el tiempo cuando un despiadado jefe del crimen hará lo que sea necesario para quedarse con él. (Acción, Estados Unidos)

El Gato con Sombrero

Directores: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja.

Voces originales: Bill Hader, Quinta Brunson, Xochitl Gómez, Matt Berry.

Síntesis: haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca vio antes. (Animación, Estados Unidos)

Sacrificio: Los elegidos

Director: Romain Gavras.

Elenco: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich.

Síntesis: una gala benéfica se convierte en una pesadilla cuando un grupo radical irrumpe en el evento en busca de un misterioso artefacto ligado a una antigua profecía. (Comedia, Estados Unidos)

Babystar

Director: Joscha Bongard.

Elenco: Maja Bons, Bea Brocks, Liliom Lewald.

Síntesis: Luca, de 16 años, creció frente a las cámaras con un exitoso negocio familiar con casi cuatro millones de seguidores. Pero cuando sus padres anuncian la llegada de un nuevo hijo, comienza a temer que su lugar en la familia esté en peligro. (Drama, Alemania)