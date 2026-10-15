Estrenos de cine: regresa la saga de "Los Juegos del Hambre" con Jennifer Lawrence

Los estrenos de cine tendrán esta semana en la cartelera el regreso de la saga completa de “Los Juegos del Hambre”, las exitosas películas protagonizadas por Jennifer Lawrence. También se suman nuevas producciones, con títulos de aventuras, drama y comedia.

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Síntesis: cada año, en las ruinas de lo que una vez fue Estados Unidos, el Capitolio de la nación Panem obliga a sus 12 distritos a enviar un chico y una chica a competir en los Juegos del Hambre. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1

Director: Francis Lawrence.

Elenco: Jennifer Lawrence, Philip Seymour Hoffman, Josh Hutcherson. Liam Hemsworth, Julianne Moore.

Síntesis: Katniss, ahora refugiada en el Distrito 13, es utilizada por los rebeldes como una herramienta de propaganda para unir a los distritos en el levantamiento contra el Capitolio y el presidente Snow. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2

Director: Francis Lawrence.

Elenco: Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman. Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Natalie Dormer.

Síntesis: con Panem sumida en una verdadera guerra, Katniss enfrenta al presidente Snow en el desenlace final. Junto a su grupo de amigos, Gale, Finnick y Peeta, Katniss emprende una misión con la unidad del Distrito 13. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Los Juegos del Hambre: En llamas

Director: Francis Lawrence.

Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Philip Seymour Hoffman. Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz.

Síntesis: Katniss Everdeen regresa al distrito 12 sana y salva luego de ganar los 74° Juegos del Hambre junto a su compañero Peeta Mellark. Ganar significa tener que dejar atrás a familia y amigos, y embarcarse en el Tour de la Victoria por los diferentes distritos. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

Street Fighter

Director: Kitao Sakurai

Elenco: Noah Centineo, Andrew Koji. 50 Cent, Jason Momoa, David Dastmalchian, Alexander Volkanovski.

Síntesis: los Street Fighters Ryu y Ken se reúnen cuando Chun-Li los recluta para el World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros). Mientras se enfrentan a una conspiración oculta, deben enfrentarse entre sí y a su pasado, o enfrentarse a la destrucción. (Aventuras, Estados Unidos)

Quiero tu sexo

Director: Gregg Araki.

Elenco: Olivia Wilde, Cooper Hoffman.

Síntesis: cuando el joven Elliot consigue el trabajo de sus sueños con la reconocida artista Erika Tracy, se convierte en su musa sexual. Pero pronto descubre que quedó atrapado en un mundo de control, obsesión, traición y, posiblemente, asesinato. (Comedia, Estados Unidos)

La caída de la ballena

Director: Brian Duffield.

Elenco: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy, Emily Rudd.

Síntesis: tras la muerte de su padre, Jay Gardiner, se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. (Drama, Estados Unidos).

Tiempos de ilusión

Director: Eric Toledano.

Elenco: Olivier Nakache, Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.

Síntesis: Vincent tiene casi 13 años y vive en un suburbio parisino de clase media en 1985, atrapado entre un hermano mayor distante y unos padres en permanente conflicto. (Comedia, Francia)