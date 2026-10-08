Estrenos de cine: "Lo dejamos acá", con Ricardo Darín y Diego Peretti, y otras películas argentinas

Los estrenos de cine de esta semana traen a las películas argentinas “Lo dejamos acá”, con Ricardo Darín y Diego Peretti, “La casa”, también con Peretti, y “El tren fluvial”. Se suman otros títulos internacionales y el reestreno de “Cars”.

Unas fichas. "La virgen de la tosquera" es la representante argentina en los Oscar

Síntesis : un prestigioso psicoanalista que ha perdido la fe en la terapia empieza a manipular a sus pacientes en secreto, logrando sorprendentes resultados. Pero todo se desmorona cuando un escritor bloqueado entra en su consultorio. (Comedia).

La Casa

Director: Gustavo Triviño.

Elenco: Diego Peretti, César Troncoso, Fabián Arenillas, Guillermo Arengo, Mariano Argento, Mario Alarcón, Marta Lubos.

Síntesis: tras muchos años de trabajo en una multinacional, Hugo Vaca es despedido y debe enfrentar la dura realidad que el mercado laboral le presenta. Al borde de la desesperación, conecta por medio de un amigo con un grupo de inversores que ofrecen comprarle su casa, valuada en un millón de dólares, al 50% de su valor pero con derecho a usufructo hasta que muera. (Drama, Argentina).

El tren fluvial

Directores: Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale.

Elenco: Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria, Lucrecia Pazos, Mailen Barria, Diego Puente, Pehuén Pedre, Fabián Casas, Ciro Sosa, Alberto Sacci.

Síntesis: Milo crece bajo la presión de ser un gran bailarín de malambo y el hijo perfecto. A sus 9 años, se ilusiona con la idea de tomar las riendas de su vida y escapar de las exigencias que sus padres cargan sobre sus hombros. (Drama, Argentina).

Otros estrenos de cine

Cars

Director: John Lasseter.

Voces originales: Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt, Larry the Cable Guy, Cheech Marin, Tony Shalhoub, Guido Quaroni, Jenifer Lewis, Paul Dooley, Michael Wallis.

Síntesis: reestreno. El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había soñado, hasta que por error toma un desvío inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. (Animación, Estados Unidos).

Madre siniestra

Director: Rob Savage.

Elenco: Jessica Chastain, Jay Duplass.

Síntesis: Bela, una pequeña niña de 8 años, entabla una relación con una entidad siniestra en su casa que se ve y suena igual a su madre. (Terror, Estados Unidos)

A cualquier precio

Director: Elegance Bratton.

Elenco: Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, David Strathairn, Giancarlo Esposito, Josh Lucas, Ethan Embry, LisaGay Hamilton, LaChanze.

Síntesis: en el Mississippi de 1966, un joven agente negro del FBI es enviado a investigar una oleada de brutales asesinatos de líderes de los derechos civiles. (Drama, Estados Unidos).