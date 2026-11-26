Los estrenos de cine de esta semana llegan con Brad Pitt como Cliff Booth, el personaje de “Erase una vez en Hollywood”, junto con la vuelta de los Focker. Se suma un recomendable documental argentino y dos películas de animación.

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Síntesis: Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff Booth. (Acción, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

La nueva Focker

Director: John Hamburg.

Elenco: Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande.

Síntesis: Henry, hijo de Greg y Pam Focker, se enfrenta al caos familiar cuando decide casarse con una mujer de carácter fuerte que parece ser totalmente incompatible con él. (Comedia, Estados Unidos)

Hechizo: Bienvenidos a Hexe

Directores: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand.

Voces originales: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Tracey Ullman, Stephen Fry.

Síntesis: La película sigue a un adolescente y su madre que descubren que sus rarezas son en realidad magia oculta que los transporta a un mundo donde la magia puede tener rienda suelta. (Animación, Estados Unidos)

Bichos del mar

Director: Francisco Bendomir, Tatiana Lichtensztein.

Síntesis: tras diez años intentando volver al mar, un equipo de científicos liderado por Daniel Lauretta consigue 20 días a bordo de un buque equipado con tecnología de punta. En pleno invierno en Mar del Plata, 23 biólogos, una geóloga y un artista se embarcan en el Falkor (too) con la misión de recolectar muestras de la fauna local, transmitiendo las inmersiones en vivo por YouTube. (Documental, Argentina)

Winnipeg: El barco de la esperanza

Director: Elio Quiroga, Beñat Beitia.

Voces originales: Melina Macaggi, Valeria Stilman, Paulina García, Luis Gnecco, Alfredo Castro, Maia Zaitegi, Daniel Albiach.

Síntesis: Víctor, un padre viudo y su pequeña hija Julia, abandonan España, a la caída de Barcelona a manos de los franquistas en enero de 1939. En Francia les aguardan campos de concentración y penurias. (Animación, Argentina, Chile, España).