Desde el entorno de la China Suárez cruzaron a Wanda Nara.

La China Suárez presentó una denuncia formal por amenazas contra de Wanda Nara, luego del escandaloso video que se hizo viral. Además, según había trascendido, allí la actriz solicitó una medida cautelar para que la conductora no se le acercara.

En medio de este escándalo, Guido Záffora contó en DDM, en América TV, el documento judicial por lo que reveló los principales puntos de la denuncia penal.

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Uno de los puntos más llamativos del escrito fue la transcripción de las expresiones que Wanda Nara le habría dicho a la China Suárez, haciendo referencia a posibles agresiones físicas.

La China Suárez asegura que la acusada “arremetió en su contra” mientras ella buscaba mantener un “diálogo adulto con Martín Migueles”. El escrito también menciona "insultos y expresiones de carácter racista" que habrían sido pronunciados durante la discusión y en presencia de otras personas.

"En el programa Primicias Ya, ratificó sus dichos y mencionó que si quería pedir el botón antipánico lo hiciera, que ella lo recomendaba", agrega en el documento.

En la denuncia, la China Suárez pidió algunas medidas cautelares como por ejemplo que Wanda Nara mantenga una distancia mínima de 300 metros respecto de ella, tanto en espacios públicos como privados.

Además, quiere que se le prohíba el ingreso a los barrios privados La Isla, en Nordelta, y San Jorge, donde la actriz tiene propiedades. La denuncia quedó caratulada como amenazas en la Fiscalía de Benavídez.