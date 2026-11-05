jueves 05 de noviembre de 2026
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5 de noviembre de 2026
Operativo.

Impresionante despliegue de bomberos por un incendio en un depósito de chatarra en Fiorito

El fuego se desató en un predio ubicado sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón al 5200. Trabajaron cinco unidades y 25 bomberos voluntarios.

El operativo estuvo a cargo de los bomberos de Lomas.

El operativo estuvo a cargo de los bomberos de Lomas.

Según informaron los voceros oficiales, el siniestro se produjo el pasado miércoles cerca de las 20 y requirió la intervención de cinco unidades de los Bomberos, con un total de 25 efectivos que trabajaron bajo las órdenes del jefe del cuerpo, comandante general Gustavo Liuzzi.

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Las imágenes a las que tuvo acceso La Unión muestran la magnitud del operativo: varios autobombas desplegados sobre la avenida, con sus balizas encendidas, mientras los bomberos trabajaban con líneas de mangueras para combatir las llamas.

Desde el exterior del predio también se podía observar el fuego en el interior del establecimiento y una importante columna de humo que salía del lugar. Vecinos se acercaron a la zona para observar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los vecinos de Fiorito sorprendidos por el incendio.

Los vecinos de Fiorito sorprendidos por el incendio.

Cinco unidades y 25 bomberos

El despliegue incluyó la presencia de varios camiones de bomberos sobre Camino Presidente Perón, en una intervención que demandó la participación de una parte importante del cuerpo activo de Lomas de Zamora.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni si hubo personas heridas. Tampoco se precisó la magnitud de los daños materiales ocasionados en el depósito.

Part&iacute;ciparon cinco unidades de bomberos.

Partíciparon cinco unidades de bomberos.

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