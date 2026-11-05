Impresionante despliegue de bomberos por un incendio en un depósito de chatarra en Fiorito

El operativo estuvo a cargo de los bomberos de Lomas.

Un importante operativo de emergencia de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se desplegó durante la noche en Villa Fiorito por un incendio declarado en un depósito de chatarra ubicado sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón al 5200.

Según informaron los voceros oficiales, el siniestro se produjo el pasado miércoles cerca de las 20 y requirió la intervención de cinco unidades de los Bomberos, con un total de 25 efectivos que trabajaron bajo las órdenes del jefe del cuerpo, comandante general Gustavo Liuzzi .

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Las imágenes a las que tuvo acceso La Unión muestran la magnitud del operativo: varios autobombas desplegados sobre la avenida, con sus balizas encendidas, mientras los bomberos trabajaban con líneas de mangueras para combatir las llamas.

Desde el exterior del predio también se podía observar el fuego en el interior del establecimiento y una importante columna de humo que salía del lugar. Vecinos se acercaron a la zona para observar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los vecinos de Fiorito sorprendidos por el incendio.

Cinco unidades y 25 bomberos

El despliegue incluyó la presencia de varios camiones de bomberos sobre Camino Presidente Perón, en una intervención que demandó la participación de una parte importante del cuerpo activo de Lomas de Zamora.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni si hubo personas heridas. Tampoco se precisó la magnitud de los daños materiales ocasionados en el depósito.