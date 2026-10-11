domingo 11 de octubre de 2026
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11 de octubre de 2026
Esta madrugada.

Feroz incendio en una casa de Lomas: es la segunda vez que se prende fuego en cinco meses

La vivienda ubicada en Parque Barón es la segunda vez que sufre un incendio de esa magnitud, pero no hubo que lamentar heridos, según informaron los Bomberos.

La vivienda ubicada sobre las calles Oslo y Valdez de Lomas de Zamora es la segunda vez que sufre un incendio en el transcurso de unos meses.&nbsp;

La vivienda ubicada sobre las calles Oslo y Valdez de Lomas de Zamora es la segunda vez que sufre un incendio en el transcurso de unos meses. 

Trabajaron en el lugar 10 bomberos con dos dotaciones y tardaron media hora en controlar el incendio.&nbsp;

Trabajaron en el lugar 10 bomberos con dos dotaciones y tardaron media hora en controlar el incendio. 

El hecho se produjo alrededor de las tres de la madrugada de este domingo.&nbsp;

El hecho se produjo alrededor de las tres de la madrugada de este domingo. 

Un feroz incendio se produjo esta madrugada en una vivienda ubicada sobre las calles Oslo y Meléndez Valdez, en Parque Barón, Lomas de Zamora. Allí tuvieron que trabajar dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas para poder controlar las llamas. En mayo, la misma vivienda había sufrido otro incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas fueron alertados a las 3 de la madrugada y desde el momento trabajaron para apagar el incendio. Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos, confirmó que hace unos meses atrás estuvieron en el mismo lugar: "Cuando asistimos recordamos que había sucedido algo similar hace apenas unos meses atrás".

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Cuando asistimos recordamos que había sucedido algo similar hace apenas unos meses atrás. Cuando asistimos recordamos que había sucedido algo similar hace apenas unos meses atrás.

Con dos dotaciones y 10 bomberos a cargo del Suboficial Mayor, Sergio Mazure, se realizaron los trabajos de control de las llamas y la posterior remoción tras el hecho que no tuvo heridos; había solo una persona que pudo salir del lugar por sus propios medios.

Dos incendios en cinco meses en la misma vivienda de Lomas

Lo que más le llamó la atención de los bomberos fue que la misma vivienda sufra dos incendios en cinco meses y según destacaron el incendio se produjo en el mismo sector de la casa que la vez anterior que estuvieron allí.

En mayo pasado, la mujer que vivía en el lugar sufrió importantes pérdidas, ya que el fuego quemó muebles, ropa, electrodomésticos y demás elementos. Según comentaron los vecinos del barrio, dentro de la vivienda había una perra que logró escapar cuando empezó el fuego. Horas después, volvió y se reencontró con su dueña.

La casa es de una sola planta. Se quemó casi la totalidad de la misma, según informaron los bomberos que lograron controlar el incendio en media hora aunque trabajaron en el lugar una hora por las tareas de remoción que se hacen en este tipo de casos. "La casa es de grande dimensiones y por lo que pudimos ver estaban viviendo en un lugar precario por fuera porque la estaban recuperando tras el incendio de hace unos meses atrás", agregó Liuzzi.

Si bien no hubo víctimas ni heridos, como siempre en estos operativos participó Emergencias, la Policía Local y Defensa Civil que estuvieron respaldando el trabajo de los Bomberos a pocas cuadras del Parque Eva Perón.

Una hora de trabajo en el lugar entre el control del incendio y la etapa de remoción.

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