Suman herramientas en Lomas para agilizar las respuestas a los pedidos de los vecinos

En Lomas hay un promedio de más de 1.000 contactos diarios con los vecinos.

El sistema de Atención a la Comunidad del Municipio de Lomas de Zamora se encarga de transformar las consultas y pedidos de los vecinos en soluciones concretas y oportunidades para mejorar la gestión. A través de canales presenciales, virtuales y telefónicos , este año se multiplicaron las interacciones y los vínculos con los ciudadanos de todos los barrios.

"Desde el comienzo del Gobierno de la Comunidad nos propusimos mejorar la comunicación y atención para que fuera más fácil para los vecinos contactarse con el Municipio y, a la vez, para que desde la gestión tuviéramos herramientas para responder más rápido y de manera más eficiente. Implementamos el WhatsApp de la Comunidad y con los Súper Operativos semanales en los barrios generamos un dispositivo que permite resolver muchas consultas y pedidos en el momento", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien agregó que "a nivel interno pusimos en marcha un nuevo Sistema de Gestión de Reclamos para que el seguimiento sea más preciso y dinámico".

Impulsoras de la Comunidad. Acompañan a embarazadas y niños de Lomas con alimentos y controles de salud

El WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726 recibe mensajes de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13. Los vecinos pueden hacer solicitudes, pedidos y consultas sobre todas las áreas de gestión. También puedan hablar directamente con el Centro de Gestión Municipal (CGM) de su localidad encontrando el número de WhatsApp y los servicios disponibles en este link .

"Entre enero y agosto de 2026, Atención a la Comunidad sostuvo más de 473 mil interacciones con los vecinos a través de nuestros diferentes canales, un promedio de más de 1.000 contactos diarios. Detrás de cada uno, hay un vecino que decidió involucrarse con su barrio, que detectó un problema en su cuadra y que confió en el Municipio para solucionarlo", destacó Tischik.

Otra de las acciones para generar cercanía con los vecinos son los Súper Operativos del Gobierno de la Comunidad, que todas las semanas llegan a distintos barrios para brindar atención, acceso a trámites, servicios y realizar mejoras en el espacio público. En cada jornada se arman carpas de las áreas de Salud, Hospital de Animales, Colectividades, Seguridad, Ambiente, Agencia de Discapacidad, Tierras, Documentación, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Habilitaciones y de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Además de promover el diálogo directo con la comunidad, las cuadrillas del Municipio desarrollan trabajos de limpieza, bacheo, mantenimiento, arreglo de luminarias y puesta en valor del espacio público con el objetivo mejorar cada zona.

Tercer Congreso de la Comunidad en Lomas de Zamora

Lomas de Zamora tuvo su tercer Congreso de la Comunidad con la participación de más de 6 mil vecinos que debatieron más de 100 proyectos centrados en la inclusión social, la construcción de comunidad y la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a la gestión cotidiana.

El encuentro se realizó en septiembre en el Parque de Lomas, donde se armaron 18 comisiones sobre Cultura; Educación; Salud; Deportes; Ambiente; Discapacidad; Personas Adultas Mayores; Mujeres, Géneros y Diversidades; Comunidades Migrantes; Producción, Trabajo y Comercio; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Seguridad y Justicia; Innovación y Tecnología; Participación de niños y niñas; Juventud; Ordenamiento territorial, infraestructura y urbanismo; Clubes de Barrio; y Comunidades de Fe.

Cada comisión tuvo moderadores, referentes y un observador que apuntó las ideas y conclusiones que fueron leídas en el cierre del Congreso que se desarrolló en el Microestadio.