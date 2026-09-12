Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora.

Más de 6.000 vecinos y vecinas participaron en el Parque de Lomas de Zamora del Congreso de la Comunidad para debatir en 18 comisiones temáticas más de 108 proyectos locales centrados en la inclusión social, la construcción de comunidad y la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a la gestión cotidiana. El encuentro estuvo encabezado por el intendente Federico Otermín, quién estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama.

Durante el cierre, Federico Otermín remarcó el valor del trabajo en equipo frente al contexto actual y se destacó la importancia de construir soluciones concretas desde la identidad local. “En algún lado leí eso de 'pinta tu aldea y pintarás el mundo'. Es parte de la tarea que tenemos que hacer: cómo podemos intentar construir desde Lomas un espacio de amor, de paz, de oportunidades y de acompañamiento; una tierra donde nadie quede suelto, nadie quede solo, nadie quede triste, nadie quede atrás”.

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora. En esa misma línea, el jefe comunal subrayó el rol de la comunidad frente a la adversidad: “Si algo de todo eso pasa, que emerja la comunidad para poder tender los brazos, para incluir y para poder caminar todos juntos para adelante” y destacó: “Queremos construir una Lomas libre de violencias, donde nuestros pibes y pibas crezcan seguros y con oportunidades; las mujeres caminen tranquilas y felices; los adultos mayores y las personas con discapacidad sean valorados y escuchados, y que los trabajadores, emprendedores y PyMEs puedan salir adelante.

Uno de los ejes destacados del Congreso fue el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la gestión pública local y en la vida cotidiana de las personas. “No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que pensar cómo la utilizamos para el bien, para la comunidad y para darle mayores oportunidades a nuestra gente”, señaló el intendente.

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora. Asimismo, agregó que la innovación debe ser una herramienta para potenciar los vínculos y no para aislarnos: “El uso de la tecnología no tiene que impedir algo maravilloso que es encontrarnos, vernos y charlar cara a cara. Que la tecnología nos ayude a que la vida sea mejor para que, cuando nos encontremos, podamos disfrutar, compartir, conversar, discutir de buen modo y sacar conclusiones positivas para la sociedad”. El Congreso de la Comunidad fue el cierre de un trabajo que arrancó en agosto con los Pre Congresos territorios y temáticos que se hicieron en todos los barrios de Lomas de Zamora. Por último, en el cierre de su discurso Federico Otermín afirmó que el Congreso reafirma “el compromiso de seguir construyendo una gestión abierta, participativa y con una mirada de futuro sostenida en la paz social y la empatía comunitaria”.

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