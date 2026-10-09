Refuerzan la prevención del dengue en Lomas con descacharreo y vacunación

Acompañan a los vecinos de Lomas en la eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

El aumento de las lluvias y la suba de las temperaturas favorecen la cría del mosquito que transmite el dengue . Con el objetivo fortalecer la prevención , el Municipio realiza operativos de descacharreo , vacunación y concientización en los barrios de Lomas de Zamora .

En Budge , las secretarías de Salud y Ambiente desplegaron una jornada en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar a los vecinos en la eliminación de posibles criaderos a través de la limpieza y descarte de objetos que acumulan agua . También instalaron postas sanitarias en el barrio para aplicar vacunas , atender consultas y entregar repelentes .

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La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención ante el aumento de las precipitaciones asociadas al fenómeno meteorológico conocido como El Niño . Para reproducirse, la hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes de objetos que contienen agua. Cuando llueve y sube la temperatura, esos huevos eclosionan y en menos de diez días se transforman en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad.

La mejor forma de evitar que esto pase es sacar todo tipo de objeto que acumule agua en patios, jardines y otros ambientes de las casas; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y portamacetas; vaciar los baldes; tirar los recipientes que ya no se usan; y renovar cada tres días el agua de los bebederos de animales y floreros.

Dónde vacunan contra el dengue en Lomas

Los vecinos de 15 a 59 años pueden acceder a la vacuna contra el dengue de manera gratuita y sin turno previo en diferentes hospitales y centros integrales de salud (CIS).

De lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13, pueden acercarse al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002). También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 16, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338), CIS Budge (Quesada y Campoamor) y CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán).

Es importante saber que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.