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9 de octubre de 2026
Salud.

Refuerzan la prevención del dengue en Lomas con descacharreo y vacunación

El Municipio recorre los barrios para eliminar potenciales criaderos del mosquito, aplicar vacunas y concientizar a los vecinos.

Acompañan a los vecinos de Lomas en la eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

Acompañan a los vecinos de Lomas en la eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

El aumento de las lluvias y la suba de las temperaturas favorecen la cría del mosquito que transmite el dengue. Con el objetivo fortalecer la prevención, el Municipio realiza operativos de descacharreo, vacunación y concientización en los barrios de Lomas de Zamora.

En Budge, las secretarías de Salud y Ambiente desplegaron una jornada en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar a los vecinos en la eliminación de posibles criaderos a través de la limpieza y descarte de objetos que acumulan agua. También instalaron postas sanitarias en el barrio para aplicar vacunas, atender consultas y entregar repelentes.

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La mejor forma de evitar que esto pase es sacar todo tipo de objeto que acumule agua en patios, jardines y otros ambientes de las casas; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y portamacetas; vaciar los baldes; tirar los recipientes que ya no se usan; y renovar cada tres días el agua de los bebederos de animales y floreros.

Dónde vacunan contra el dengue en Lomas

Los vecinos de 15 a 59 años pueden acceder a la vacuna contra el dengue de manera gratuita y sin turno previo en diferentes hospitales y centros integrales de salud (CIS).

De lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13, pueden acercarse al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002). También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 16, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338), CIS Budge (Quesada y Campoamor) y CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán).

Es importante saber que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

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